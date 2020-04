Israelul introduce obligativitatea portului mastilor de protectie in public

LIVE

De asemenea, a fost aprobat un calendar pentru restrictii mai aspre de calatorie pentru sarbatoarea Pastelui evreiesc sau Pesah, care incepe miercuri, cand familiile se aduna pentru cina de Seder care comemoreaza exodul biblic din sclavia din Egipt, informeaza Reuters.Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a spus ca, in acest an, cina ar trebui sa fie o afacere in familie, limitata la membrii gospodariei, intr-o tentativa de a tine sub control rata infectarilor cu COVID-19.Netanyahu le-a cerut cu insistenta evreilor saptamana trecuta sa poarte masti in public, o masura despre care guvernul a anuntat ca va deveni obligatorie de duminica.Copii cu varsta sub 6 ani, persoanele cu handicap mintal sau cei aflati singuri in autovehicule sunt scutiti de la aplicarea masurii. Guvernul a precizat ca mastile folosite pot fi unele confectionate la domiciliu.De marti seara pana vineri dimineata este instituita o interdictie de calatorie in afara oraselor, menita sa previna adunarile mari de rude si prieteni la cina de Seder.De miercuri, de la ora 15.00, cu cateva ore inainte de cina de la apusul soarelui, pana joi la ora 19.00, achizitiile de alimente in orase vor fi de asemenea interzise.Intr-o scutire de la restrictiile de Pesah, guvernul a anuntat ca interdictia de la cumparaturi in noaptea de Seder nu se aplica "minoritatilor neevreiesti", o referire la cetatenii arabi care sunt in majoritate musulmani si restul crestini.In Israel exista peste 9.000 de cazuri confirmate de coronavirus, intre care si 60 de decese.