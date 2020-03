Israelul isi inchide granitele ca sa previna raspandirea coronaviruslui

LIVE

Pana acum, in Israel au fost inregistrate 433 de cazuri de imbolnavire cu COVID-19. Toate locurile de petrecere a timpului liber, precum si scolile si universitatile au fost inchise in ultimele zile in Israel. Autoritatile au interzis de asemenea marti deplasarile 'neesentiale'."In urma recomandarilor Ministerului Sanatatii, s-a decis ca incepand de astazi (miercuri - n.r.), strainii care nu sunt nici cetateni ai Israelului, nici rezidenti, nu vor mai putea intra" pe teritoriul tarii, a precizat ministerul intr-un comunicat.Pana acum, strainii care dovedeau ca au posibilitatea sa ramana in izolare timp de 14 zile aveau permisiunea sa intre in Israel.Autoritatile israeliene au inasprit marti masurile menite a limita raspandirea coronavirusului.Locuitorii nu mai pot iesi din casa decat "pentru a merge sa cumpere alimente si medicamente, sa consulte un medic sau sa ajunga la locul de munca, unde nu trebuie sa existe mai mult de zece persoane", a dispus Ministerul Sanatatii, anuntand de asemenea suspendarea transportului public pe timp de noapte.In acord cu autoritatile palestiniene, organismul israelian insarcinat cu activitati civile in Teritoriile Palestiniene a anuntat de asemenea miercuri ca strainii rezidenti in Israel nu vor mai putea sa intre in Cisiordania ocupata, unde au fost inregistrate 44 de cazuri de persoane contaminate.Marti si presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Layen a anuntat ca o masura similara, de inchidere a granitelor externe, se va lua si la nivelul UE