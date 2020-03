Italia a anuntat aproape 3.500 de cazuri de coronavirus intr-o singura zi. Numarul mortilor creste simtitor. Cum arata situatia in lume

Ziare.

com

Conform datelor oferite de autoritatile italiene, in ultima zi au fost testate pozitiv inca 3.497 de persoane, in timp ce 175 au murit.In total, Italia are 21.157 de cazuri de coronavirus, iar 1.441 de persoane au murit. 1.966 de persoane au fost declarate vindecate.Pana acum, aceasta este ziua cu cele mai multe cazuri de coronavirus in Italia de la izbucnirea pandemiei.In, pana la aceasta ora au fost anuntate 811 de cazuri noi si 58 de decese. Numarul cazurilor din Spania a ajuns la 6.043 si cel al mortilor la 191.a anuntat astazi inca 506 de noi cazuri si a ajuns la un total de 4.181. In total, 8 persoane au murit in Germania.nu a comunicat nimic astazi.Inau fost anuntate inca 252 de cazuri noi, iar alte doua persoane au murit. Bilantul total ajunge la 2.499 de cazuri si 51 de morti.a comunicat pana la aceasta ora 342 de cazuri noi si inca zece morti. Britanicii au 1.140 de persoane testate pozitiv si 21 de morti.Situatia se agraveaza si in, unde s-a ajuns la 1.375 de cazuri (236 doar astazi) si 13 morti (2 anuntati astazi).Pe de alta parte,a anuntat astazi doar 11 noi cazuri si 13 morti. Numarul cazurilor din China a ajuns la 80.824 si cel al mortilor la 3.189. 65.573 de persoane au fost declarate vindecate.C.S.