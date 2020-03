Italia a inregistrat intr-o singura zi peste 500 de noi cazuri de coronavirus. Alti 5 oameni au murit

Ziare.

Inca cinci persoane infectate au decedat in acest timp, aducand la 34 bilantul deceselor provocate de noul coronavirus Pana in prezent 83 de persoane diagnosticate cu acest coronavirus in Italia s-au vindecat, dar alte 140 se afla la terapie intensiva.Angelo Borrelli a precizat ca 41% dintre persoanele testate pozitiv cu COVID-19 sunt spitalizate, celelalte fiind izolate la domiciliu, intrucat acestea din urma prezinta doar simptome usoare sau sunt asimptomatice.El a mai mentionat ca in Italia au fost efectuate pana in prezent 21.127 de teste pentru noul coronavirus, mai ales in regiunile cele mai afectate, respectiv Lombardia, Veneto si Emilia-Romagna.