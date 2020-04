Italia anunta cel mai mic numar de decese din ultimele trei saptamani. Acoperirea fetei devine obligatorie in Lombardia si Toscana

Ziare.

Numarul total de cazuri a ajuns la 128.948, cu 4.316 infectari depistate in ultimele 24 de ore - o scadere cu aproximativ 500 fata de ziua precedenta. Totalul deceselor a ajuns la 15.887.Autoritatile din regiunea Lombardia, cea mai afectata de criza sanitara, au pus in aplicare o lege prin care obliga cetatenii sa poarte masti atunci cand ies din case. In lipsa unei masti, oamenii ar trebui sa isi acopere gura si nasul cu o esarfa sau cu un fular, a spus Attilio Fontana, presedintele Lombardiei.Aceasta masura a fost impusa pentru a preveni raspandirea involuntara a coronavirusului de cei care sunt purtatori si nu prezinta simptome.Legea vine dupa ce, in ultimele zile, in imagini din orase ca Roma, Napoli , Milano si Torino s-a observat o crestere a numarului oamenilor care au iesit pe strazi.De joi pana sambata, peste 15.000 de oameni au fost amendati pentru ca au incalcat regulile carantinei, potrivit Ministerului italian de Interne.In Toscana a fost adoptata aceeasi regula.La nivel global, de la depistarea coronavirusului in China, la finalul anului trecut, au fost inregistrate peste 1,2 milioane de cazuri de infectare si 64.800 de decese. Din totalul celor afectati de Covid-19, mai mult de 247.500 de oameni au fost vindecati.