Italia anunta un nou bilant negativ: 250 de morti in ultima zi

In total, 1.266 de oameni si-au pierdut viata din cauza Covid-10, in Italia, scrie La Repubblica. Premierul italian Giuseppe Conte a anuntat, miercuri seara, noi masuri drastice pentru a putea controla epidemia de coronavirus.Astfel, toate afacerile sunt inchise, mai putin magazinele alimentare si farmaciile, a precizat premierul, intr-un mesaj transmis in direct pe Facebook, scrie La Repubblica.Productia industriala va continua, dar cu masuri de siguranta, iar transportul public va fi garantat, a mentionat Giuseppe Conte: "Efectul efortului va fi vizibil in 14 zile"