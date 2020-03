Italia are 11.600 de decese si peste 101.000 de cazuri. Optimism rezervat de la OMS: Virusul nu va disparea de la sine

Optimism rezervat de la OMS

In ultimele 24 de ore, Italia a inregistrat 812 decese.De la inceputul epidemiei in Italia au fost inregistrate pana in prezent 101.739 de cazuri de infectare cu Covid-19, cu 4.050 mai multe decat in ziua precedenta. Din total, 11.591 au decedat si 14.620 s-au vindecat.In prezent, sunt 75.528 de cazuri active. Un numar de 3.981 de persoane se afla la terapie intensiva, iar 43.752, in carantina.Luni, numar celor vindecati a ajuns la 14.620, spre deosebire de duminica, atunci cand au fost inregistrati 13.030.La nivel global, de la depistarea noului coronavirus la finalul anului trecut in China, au fost inregistrate 737.233 de cazuri de infectare. Un numar de 155.889 de persoane au fost vindecate. Peste 34.500 de oameni au murit.Izolarea in casa si alte masuri stricte care sunt in vigoare in Italia de doua saptamani ar trebui sa conduca in curand la o stabilizare a epidemiei de coronavirus, dar este nevoie in continuare de precautie, a declarat luni un oficial al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit Reuters."Speram intr-adevar ca Italia si Spania sunt aproape (de o stabilizare a situatiei - n.r.), dar virusul nu va disparea de la sine. Va trebui indepartat prin eforturi de sanatate publica", a spus intr-o conferinta de presa la Geneva doctorul Mike Ryan, expertul OMS pentru situatii de urgenta.In privinta Italiei, "ar trebui sa incepem sa observam o stabilizare", a precizat el. "Cazurile pe care le vedem astazi reflecta expunerea din urma cu doua saptamani", a adaugat reprezentantul OMS.