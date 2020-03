Italia are aproape 100.000 de bolnavi, din care peste 10.000 au murit deja in cauza COVID-19

Ziare.

In Italia s-au inregistrat pana acum o treime din numarul total de decese cauzate de COVID-19 in intreaga lume.Cea mai mare crestere zilnica din Italia a numarului de decese provocate de noul coronavirus a fost consemnata vineri (919).Numarul total de cazuri confirmate de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in Italia a ajuns duminica la 97.689, fata de 92.472 in urma cu 24 de ore, cea mai mica crestere zilnica incepand din 25 martie.In intreaga Italie, 13.030 de pacienti s-au vindecat total pana duminica seara. In prezent, 3.906 pacienti se afla la terapie intensiva in spitalele italiene.Regiunea italiana cea mai afectata este Lombardia, unde numarul cazurilor fatale de COVID-19 este de 6.360. Numarul total al cazurilor confirmate in Lombardia a ajuns duminica la 41.007, dupa cinci saptamani de la semnalarea primului caz de infectare cu noul coronavirus in aceasta regiune.La nivel mondial, peste 662.700 de persoane au contractat SARS-CoV-2, iar 30.751 au decedat din cauza COVID-19.