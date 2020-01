Si Italia confirma primele cazuri de coronavirus. Ce s-a intamplat cu pasagerii blocati pe nava Costa Smeralda

Situatia de pe vasul Costa Smeralda

"Ca si in alte tari, avem doua cazuri confirmate de infectare cu coronavirus. Este vorba de doi turisti chinezi care au ajuns in tara noastra in urma cu cateva zile", a anuntat premierul italian in cadrul unei conferinte de presa.Indepartand ideea unei stari de "panica", el a subliniat ca Italia "s-a pregatit deja cu atentie" pentru a face fata acestui tip de situatii. El a anuntat, de asemenea, ca ministrul Sanatatii, Roberto Speranza, a promis "un ordin de inchidere a traficului aerian dinspre si catre China", relateaza AFP."Din cate stiu, suntem prima tara europeana care a adoptat o astfel de masura de precautie", a declarat Giuseppe Conte, in cadrul unei conferinte de presa comune cu ministrul Sanatatii si cu Giuseppe Ippolito, director stiintific al spitalului Pallanzani, specializat in boli infectioase.Se pare ca cuplul de turisti chinezi infectati a sosit mai intai la Milano si apoi a ramas la Roma, cand au aparut simptomele bolii. Camera in care au stat la hotel a fost plasata in carantina."Au fost plasati sub observatie miercuri, la spitalul Spallanzani", a spus Ippolito. Ministrul Speranza a considerat "destul de logic" sa apara cazuri de infectare cu coronavirus si in Italia "deoarece in Europa exista deja 10".Premierul Conte este increzator ca "situatia va ramane limitata" la cateva cazuri, precizand ca autoritatile au incercat sa urmareasca traseul celor doi turisti chinezi "pentru a limita riscurile" de contaminare.Intre timp, pasagerii vasului de croaziera Costa Smeralda, blocati incepand de joi in portul Civitavecchia din apropiere de Roma din cauza a doua cazuri suspecte de infectare cu noul tip de coronavirus, au fost debarcati la primele ore ale diminetii de vineri, relateaza EFE.La bordul navei se aflau 6.000 de pasageri si aproape o mie de membri ai echipajului, insa doar 1.143 dintre ei preconizau sa debarce in portul italian, restul urmand sa continue voiajul.Medicul aflat la bordul Costa Smeralda, nava-amiral si una dintre cele mai mari ale companiei Costa Crociere, semnalase joi dimineata autoritatilor portuare italiene prezenta la bordul navei a unui cuplu de chinezi, femeia prezentand simptome care puteau indica febra mare si tuse.Compania de croaziera confirmase intr-un comunicat ca "a activat protocolul sanitar pentru un caz suspect, cu privire la o turista din Macao, aflata la bordul Costa Smeralda".Femeia in varsta de 54 de ani a fost "plasata in izolare" in infirmeria navei, alaturi de partenerul ei, potrivit Costa Cruises. Cuplul a ajuns la Milano pe 25 ianuarie din Hong Kong si s-a imbarcat la Savona (Italia), nava avand escale la Barcelona (Spania) si Marsilia (Franta), potrivit presei italiene.Costa Smeralda a ajuns in Civitavecchia joi dimineata, venind din Palma de Mallorca (Spania), pentru o croaziera de o saptamana in Marea Mediterana.Anuntul potrivit caruia rezultatele definitive sunt negative a fost comunicat pasagerilor in cursul cinei si a fost primit cu aplauze.Dupa aceasta experienta, Costa Crociere a anuntat ca nu va mai permite imbarcarea unor pasageri care au facut deplasari in China in ultimele 30 de zile.