Italia vrea sa inchida toate scolile, din cauza coronavirusului. Numarul mortilor a ajuns la 79

Masura a fost discutata de premierul Giuseppe Conte intr-o sedinta avuta cu ministrii sai, la Palatul Chigi din Roma, sediul Guvernului italian.Precizam ca cel mai recent bilant al autoritatilor din Italia arata 79 de decese din cauza COVID-19, 2.263 de persoane testate pozitiv, dar si 160 de cazuri de vindecare, potrivit la Repubblica Desi agentia de presa italiana ANSA da ca sigura aceasta decizie de inchidere a scolilor, La Repubblica scrie ca hotararea finala se va lua in cursul dupa-amiezii pentru ca ministrul Educatiei, Lucia Azzolina, se opune masurii.Tot ANSA scrie la sedinta de azi s-a discutat ca cetatenii vor trebui, timp de cel putin 30 de zile, sa isi schimbe radical stilul de viata: fara strangeri de mana, fara imbratisari, fara participari la evenimente unde s-ar strange multa lume, aici fiind incluse si evenimentele sportive. Insa nici aceasta decizie nu este inca oficiala.De asemenea, Guvernul isi propune sa consolideze sistemul de sanatate, cu o crestere de 50% a numarului de locuri in terapie intensiva, care sunt vitale in acest context.Ramane de vazut ce masuri va lua guvernul de la Roma pentru a diminua impactul epidemiei de coronavirus asupra tarii.Intre timp, italienii se tem ca se alege praful de agricultura lor , din cauza masurilor impuse de Romania pentru coronavirus.Un specialist in domeniu, Lorenzo Bazzana, manager economic al Coldiretti (asociatia cultivatorilor agricoli), sustine ca, intre altele, de vina ar fi si Romania, din cauza masurilor de carantina pe care le-a impus asupra cetatenilor sai.El a evocat carantina impusa de Guvernul Orban celor care vin din Italia, intrucat "acest lucru ii descurajeaza pe multi dintre cei peste 100.000 de romani care se deplaseaza in mod regulat in Italia pentru a lucra la diverse ferme".