Italia: Numarul deceselor cauzate de coronovirus a trecut de 1.000

Ziare.

com

Italia ramane cea mai afectata tara din Europa de pandemia Covid-19, cu 15.113 de persoane infectate, cu 2.651 mai multe decat in ziua precedenta.Numarul deceselor suplimentare este de 189, fata de 196 anuntate miercuri.Regiunea cea mai afectata ramane Lombardia (nord), cu 744 de morti si 8.725 de cazuri depistate, urmata de Emilia-Romagna (centru-nord) - 146 de morti si 1.947 de cazuri.Nu a fost inregistrat niciun deces in doar cinci regiuni italiene.Potrivit, sunt 1.153 de bolnavi recuperati la Terapie Intensiva, cu 125 mai mult fata de ieri, potrivit anuntului lui Angelo Borrelli intr-o conferinta de presa.S-au vindecat 1.258 de persoane in Italia dupa ce au contactat coronavirus, cu 213 mai multe decat ieri.