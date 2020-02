Italia: Numarul mortilor provocate de coronavirus a ajuns la 7

Ziare.

A sasea victima este o femeie in varsta de 84 de ani din Brescia, care era bolnava de cancer, iar a saptea, un barbat in varsta de 80 de ani, spitalizat in urma cu o saptamana in Lodi, in urma unui infarct, mutat apoi la Milano. Medicii cred, in cazul acestuia din urma, ca a luat virusul de la un alt pacient.Italia a raportat primul deces provocat de Covid-19 vineri, 21 februarie.Angelo Borrelli, seful Protectiei Civile, a informat ca cea mai afectata regiunea este Lombardia, cu 167 de cazuri de infectare.In regiunea Veneto au fost detectate 27 de cazuri, in Emilia-Romagna, 18, in Piemonte, 4, iar in Lazio, 3 (dintre care doi pacienti au fost tratati).Italia a devenit a treia tara, la nivel global, cu cel mai mare numar de cazuri de coronavirus, dupa China si Coreea de Sud.