Italia plaseaza in carantina o zona vasta, inclusiv Milano si Venetia

Guvernul a decis astfel sa plaseze in carantina toata Lombardia, cu capitala economica la Milano, cat si regiune Venetia, nordul regiunii Emilie-Romagne si estul Piemont, a confirmat, duminica, Giuseppe Conte. Milano are aproape 1,4 milionae de locuitori, iar in Lombardiat traiesc 10 milioane de persoane, scrie Le Monde, preluand o depesa AFP.Sambata seara, presa din Italia a dezvaluit continutul unei primi versiuni a acestui decret, confirmata de Conte. Potrivit textului publicat pe pagina de internet a Guvernului, deplasarile in aceasta regiune mare, care se intinde de la Milano la Venetia, trebuie sa fie limitate la "necesitati legate de profesie si situatii de urgenta, pentru motive de sanatate".Toate manifestatiile culturale, sportive si religioase sunt interzise, iar teatrele, salile de cinema si discotecile isi vor inchide usile.Scolile si universitatile vor fin inchise, la fel si muzeele.Barurile si restaurantele pot ramane deschide doar daca asigura o distanta de un metru intre clienti. Aceeasi regula este valabila si pentru lacasele de cult.Provinciile vizate de masurile de carantina sunt: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso si Venetia.Cu aproape 6.000 de imbolnaviri si 233 de morti, Italia este a treia cea mai afectata tara de coronavirus, la nivel mondial.