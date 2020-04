Italia va folosi o aplicatie pentru depistarea contactelor unei persoane infectate

Ziare.

Domenico Arcuri, comisarul guvernului italian pentru criza COVID-19, a semnat joi seara un decret pentru utilizarea aplicatiei Immuni creata de compania Bending Spoons din Milano, a precizat guvernul pe site-ul sau.Aplicatia, creata cu sprijinul unui centru medical, respecta regulile enuntate de Uniunea Europeana, conform site-ului.Ea se bazeaza pe tehnologie bluetooth si nu pe geolocalizare. Fiecare persoana poate alege sa o descarce sau nu si dispune de controlul datelor sale personale care nu sunt transfarete din telefonul utilizatorului.Concret,Compania Bending Spoons a cedat gratuit guvernului toate drepturile de utilizare a aplicatiei, precum si viitoarele actualizari, conform aceleiasi surse. In lupta impotriva epidemiei care a facut peste 22.000 de morti si a imbolnavit oficial aproape 170.000 de persoane, Italia va introduce progresiv teste serologice pentru a detecta persoanele care au dezvoltat o forma de imunitate impotriva noului coronavirus prin prezenta de anticorpi.Attilio Fontana, presedintele regiunii Lombardia, cea mai afectata din Italia, cu aproape 12.000 de decese, a anuntat astfel lansarea la 21 aprilie a acestor teste serologice in numeroase zone din regiunea sa.Citeste si Ofiter roman in Italia: Socul e puternic. Traversezi orasul si dupa cativa kilometri abia daca zaresti una, doua persoane