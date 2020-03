Italia: Viata in carantina

Urmari pentru viata publica

Ajutor de la Bruxelles?

"Sa intrerupem lantul infectiei"

Ziare.

com

Joachim Nischler e o persoana foarte activa - merge in drumetii, face excursii cu mountainbike-ul si are un certificat de ghid pentru turele cu bicicleta de curse. Directorul hotelului Lindenhof din localitatea Naturns din nordul Italiei povesteste cu amaraciune ca acum va avea chiar prea mult timp liber pentru aceste activitati, fiind nevoit sa-si inchida temporar hotelul din cauza coronavirusului."Nu mai avem de lucru. E trist, clientii nu mai apar, pur si simplu, sau isi anuleaza rezervarile. De obicei, avem intre 50 si 60 de rezervari pe zi. Acum nu avem niciuna. Nu putem sa mai acoperim nici macar costurile fixe", explica Joachim Nischler in dialog cu DW.La finele saptamanii trecute, Institutul Robert Koch, principalul for din Germania pentru combaterea epidemiilor, a calificat Tirolul de Sud drept regiune de risc in contextul epidemiei de coronavirus.Joachim Nischler se teme ca aceasta criza ar putea afecta economia regionala pe termen lung: "Angajatii din sectorul turismului care trebuie concediati acum sunt primii care sufera de pe urma crizei. Apoi, urmeaza toti furnizorii si meseriasii care nu mai primesc comenzi. Iar daca angajatii din aceste domenii cumpara si consuma mai putin, va fi afectat si comertul - in contextul in care nu mai vin nici turistii".Temerile directorului de hotel se adeveresc deja de acum. Luni, asociatia hotelierilor din regiune a anuntat intr-un comunicat de presa ca sezonul de schi din Tirolul de Sud va fi incheiat prematur. Miercuri se inchid toate telecabinele, telescaunele si localurile din jurul partiilor. Vor putea fi redeschise cel mai devreme pe 3 aprilie.Decizia asociatiei hotelierilor se incadreaza intr-o serie lunga de masuri drastice luate in Italia in ultimele zile din cauza epidemiei de coronavirus.Numarul oficial al infectiilor confirmate de pe teritoriul Italiei a ajuns luni seara la aproape 10.000, peste 460 de persoane au murit din cauza bolii cauzate de noul virus. Astfel, Italia e tara cu cel mai ridicat numar de victime dupa China, unde a izbucnit epidemia in decembrie.Dupa ce au fost inchise deja saptamana trecuta toate universitatile si scolile, Guvernul de la Roma a extins restrictiile privind libertatea de miscare impuse initial in nordul Italiei asupra intregii tari.Institutiile de invatamant vor ramane inchise pana pe 3 aprilie, la fel si cinematografele, teatrele si muzeele, campionatul de fotbal se intrerupe, demonstratiile sunt interzise. Cine nu respecta aceste reguli stricte risca trei luni de inchisoare si amenzi de 260 de euro.Daniela Zadra, director de marketing la Azienda de Soggiorno di Merano, o organizatie din domeniul turismului din Tirolul de Sud, povesteste in dialog cu DW ca masurile impotriva raspandirii virusului se resimt deja puternic in viata de zi cu zi: "Proprietarii de baruri si restaurante trebuie sa mute mesele in asa fel incat sa fie cel putin un metru distanta intre clienti".Probabil se va termina si cu obiceiul tipic italian de a bea un espresso la bar, in picioare. "Iar in birouri se evita sedintele mai mari, multe lucruri sunt discutate la telefon si prin email".Premierul Giuseppe Conte a vorbit despre o urgenta nationala in contextul coronavirusului. Intr-un interviu acordat renumitului cotidian italian La Repubblica, seful de guvern a declarat: "Pentru a iesi din aceasta criza, vom recurge la toate mijloacele omenesti si financiare".Cand vine vorba de probleme financiare, Conte spera ca Italia va fi sprijinita de Bruxelles. In interviul cu La Repubblica, el a solicitat schimbarea in acest context a regulamentului strict privind datoriile contractate de un stat membru al UE, pentru a garanta mai multa flexibilitate.Masurile luate de Guvern nu sunt acceptate peste tot: un comunicat al Ministerului italian de Justitie de luni relateaza ca s-a ajuns la revolte in mai multe inchisori, dupa ce a fost redus printr-un decret de urgenta contactul direct dintre detinuti si familiile lor. S-a ajuns la violente, sase detinuti au fost omorati . In plus, multe centre de detentie au fost incendiate.Sindicatul politistilor care lucreaza in penitenciare a vorbit luni dupa-amiaza despre revolte violente in 27 de inchisori din Italia.Localitatea linistita Naturns din apropierea frontierei cu Austria e foarte departe de aceste incidente dramatice. Joachim Nischler povesteste ca localnicii raman calmi si ca rafturile supermarketurilor sunt, in continuare, pline.In ultimele saptamani, doar putinii turisti pe care i-a prins epidemia in mijlocul concediului au intrat in panica, spune hotelierul: "De frica noului virus, o doamna nu a mai coborat nici macar pana la receptie si refuza sa ia cina in restaurantul nostru.Noi ii aduceam mancarea la usa camerei de hotel, o lasam acolo, plecam si o anuntam apoi la telefon. Asa am putut sa-i garantam ca nu intra in contact cu noi".Joachim Nischler considera ca masurile severe luate de Guvernul Italiei sunt bune. Ii mai raman cateva saptamani pana la sezonul de varf care incepe in jurul Pastelui: "Pana atunci trebuie sa invingem virusul, trebuie sa intrerupem lantul infectiei".