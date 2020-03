Italienii se tem ca se alege praful de agricultura lor, din cauza masurilor impuse de Romania pentru coronavirus

Ziare.

Un specialist in domeniu, Lorenzo Bazzana, manager economic al Coldiretti (asociatia cultivatorilor agricoli), sustine ca, intre altele, de vina ar fi si Romania, din cauza masurilor de carantina pe care le-a impus asupra cetatenilor sai.El a evocat carantina impusa de guvernul roman cetatenilor care se intorc din Italia, intrucat "acest lucru ii descurajeaza pe multi dintre cei peste 100.000 de romani care se deplaseaza in mod regulat in Italia pentru a lucra la diverse ferme", scrie Earth Day "Aproximativ un sfert din productia agroalimentara din Italia depinde de lucratorii straini. In fiecare an, in tara noastra, vin peste 370 de mii de lucratori sezonieri (...) Acestia provin din 155 de tari diferite, iar cea mai mare comunitate este cea romaneasca, cu 107.000 de lucratori.Romania a luat o decizie conform careia muncitorii romani care au fost in Italia vor trebui sa stea in carantina dupa ce se intorc in tara lor. In esenta, asta le blocheaza activitatea timp de 14-15 zile cat dureaza carantina. Acest lucru devine un adevarat impediment in gasirea fortei de munca", a declarat Lorenzo Bazzana pentru sursa citata.Intrebat daca acest lucru inseamna ca nu exista suficienta forta de munca in agricultura, iar acest sector este in pericol, specialistul a raspuns afirmativ."Absolut. Cea mai mare comunitate de lucratori este cea romaneasca", a afirmat managerul Coldiretti.A.D.