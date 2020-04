Izolat la Casa Alba, Trump vrea sa fie vedeta principala a briefingurilor de presa. Chiar daca consilierii sai se opun

Ziare.

com

"I s-a sugerat de cateva ori, dar el crede ca este grozav, cu toate aceste ratinguri", a spus o sursa apropiata situatiei, potrivit Reuters.Sondajele arata ca, dupa o crestere initiala, rata de aprobare a modului in care Trump gestioneaza pandemia a stagnat, spre deosebire de sustinerea aratata de obicei de catre americani presedintilor in timpul crizelor nationale, cum ar fi cea de care a beneficiat George W. Bush dupa atacurile de pe 11 septembrie 2001.O alta lovitura este ca Trump a scazut in sondaje in fata rivalului rau democrat, Joe Biden, in cel mai recent sondaj national, chiar daca Biden este nevoit sa apara doar in video-uri transmise din locuinta sa, incapabil sa participe la evenimente de campanie din cauza coronavirusului.Toate acestea au provocat o anumita ingrijorare intre consilierii presedintelui din interiorul si din afara Casei Albe.In timp ce Trump se lauda cu numarul mare al americanilor care se uita la briefingurile sale, unii consilieri considera ca el ar arata mai mult ca este la conducere daca ar veni la briefinguri, ar sustine remarcile de deschidere, iar apoi ar lasa grupul de lucru sa prezinte detaliile."Nu cred ca il ajuta. Daca te uiti la sondaje, rata de aprobare a intrat la apa. Si cred ca este inca la nivelul maxim al acestei crize. Pe masura ce va trece timpul, cred ca lucrurile se vor inrautati pentru el.(Trump - n.red.) nu a beneficiat de o crestere uriasa din efectul de 'adunare in jurul presedintelui' pe timp de criza", a declarat un republican apropiat de Casa Alba, referindu-se la aparitiile lungi ale presedintelui.Discutiile legate de briefinguri sunt doar o parte a schimbarii bruste a vietii zilnice a lui Donald Trump.In urma cu sase saptamani, Trump absorbea energia mitingurilor de campanie, urmarea dezbaterile democratilor la televizor si critica performanta fiecarui candidat, petrecandu-si weekendurile la clubul sau Mar-a-Lago din Florida si jucand golf.Acum, Trump isi petrece timpul in Biroul Oval sau la capatul unei mese din camera alaturata, cu televizorul mereu deschis si cu telefonul permanent la ureche.Presedintele vorbeste cu guvernatorii, cu oficialii care gestioneaza starea de urgenta, cu lideri de afaceri, parlamentari, persoane care ii cer sa rezolve probleme, altii care ii ofera solutii.Trump petrecea intotdeauna multe ore la telefon, potrivit consilierilor sai, dar acum vorbeste si mai mult.Campania sa de realegere este in stand-by, nu sunt planificate mitinguri, iar evenimentele de strangere de fonduri au loc online.Potrivit consilierilor, Trump se teme de starea economiei, care se prabuseste. La inceputul acestui an, presedintele considera ca soliditatea economiei este bijuteria coroanei presedintiei sale si cel mai bun argument pentru realegerea sa la scrutinul din noiembrie.Intalnirile cu consilierii si prietenii au fost reduse drastic. Oricine vine in preajma presedintelui trebuie sa fie testat pentru coronavirus, ceea ce intarzie intalnirile fata in fata si limiteaza numarul acestora.Briefingurile zilnice sunt principala legatura a lui Trump cu lumea exterioara. Consilierii sai spun ca initial nu era prevazuta participarea zilnica a presedintelui la aceste briefinguri.Vicepresedintele Mike Pence, seful grupului de lucru pentru epidemie, a sustinut primele briefinguri, cu membrii echipei sale. Trump a devenit ulterior mai implicat."Nu poate iesi din casa in prezent, ceea ce este dificil. Cred ca are nevoie de oameni si de prezenta la televizor. Nu poate sa iasa si participa la evenimente", a spus o sursa apropiata situatiei.Trump are un scriitor de discursuri care ii pregateste declaratia de deschidere a briefingului, dar dupa ce o citeste, deseori prezideaza briefingul si sesiunea de intrebari si raspunsuri, care poate dura peste doua ore.Discutiile pot devia deseori de la subiect. O controversa in care a fost implicat in aceasta saptamana, referitoare la posibilitatea ca americanii sa voteze prin posta, la care s-a opus, a fost vazuta in interiorul echipei lui Trump ca un exemplu de ce ar trebui sa participe la mai putin briefinguri.Altii considera ca este o strategie a lui Trump. Retelele de televiziune nu au alta alternativa decat sa transmita partial sau integral briefingurile, care atrag ratinguri ridicate pentru ca americanii blocati in case vor sa afle detalii despre momentul in care criza se va atenua.Cliff Sims, fost oficial la Casa Alba pentru Trump, a spus ca presedintele profita de aparitiile sale."Se folosesc de puterea sa de comunicare si il fac o persoana omniprezenta in vietile oamenilor in timpul crizei", a spus Sims.