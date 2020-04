Izolata in Wuhan: Jurnalul unei scriitoare ii infurie pe nationalistii chinezi

Pretext

In varsta de 64 de ani si provenita dintr-o bogata familie de intelectuali, Fang Fang este o romanciera cunoscuta in tara ei. Integrata in sistem, ea a castigat cel mai prestigios premiu literar chinez in anul 2010, noteaza AFP.Locuind in Wuhan, Fang Fang a inceput sa tina un jurnal la putin timp dupa instituirea izolarii la domiciliu a populatiei din metropola chineza, pe 23 ianuarie, pe care l-a publicat online. Incheiat in luna martie, dupa 60 de capitole, jurnalul sau descrie temerile, furia si sperantele celor 11 milioane de locuitori ai orasului.Continutul sau consta in relatari despre spitale suprasolicitate care refuza sa mai primeasca bolnavi, activitati din viata de zi cu zi a scriitoarei aflate in izolare la domiciliu, decese ale rudelor, ajutorarea locuitorilor, dar si bucuria simpla de a vedea razele soarelui luminand locuinta romancierei."Un prieten care este medic mi-a spus: 'noi, medicii, stim cu totii de ceva vreme ca exista o transmitere interumana a bolii, am raportat acest lucru superiorilor nostri, dar, totusi, nimeni nu i-a avertizat pe oameni'", scria Fang Fang in cea de-a 38-a zi de izolare.Cronica ei subiectiva, prezentata ca un text non-jurnalistic, a fost urmarita de milioane de chinezi interesati de un punct de vedere diferit despre actualitatea din tara in raport cu stirile difuzate de companiile mass-media, puternic controlate de catre stat.Insa Fang Fang a devenit controversata, deoarece jurnalul ei va fi publicat in lunile urmatoare in mai multe limbi straine, inclusiv in engleza, germana si franceza. In Franta, cartea ei va fi publicata pe 9 septembrie de editura Stock cu titlul "Wuhan, ville close" ("Wuhan, orasul inchis").Principalul repros: Fang Fang ofera, prin intermediul acestei traduceri, un pretext celor din strainatate de a critica guvernul chinez, mai ales Statelor Unite, care acuza Beijingul ca a reactionat tardiv in fata epidemiei."O companie mass-media din Statele Unite a spus deja ca doreste sa se foloseasca de aceasta carte pentru a cere socoteala Chinei. Bravo Fang Fang, ai dat tarilor occidentale arme cu care sa traga in China", a ironizat un internaut pe reteaua de socializare Weibo."Iti dezvalui astfel natura ta de tradatoare", a concluzionat el."Cu cati bani ti-ai vandut jurnalul?", s-a intrebat un alt internaut, care o acuza pe scriitoare ca s-a imbogatit pe seama celor 3.900 de morti inregistrati in Wuhan pe durata epidemiei.Un alt element care a inflamat Internetul chinez: o prezentare politizata a acestei carti, facuta de editorul sau american, HarperCollins.Salutand un volum "ce combina straniul cu distopicul", prestigioasa editura americana lauda talentul unei scriitoare care critica "problemele politice sistemice" dintr-o "tara autoritara".Traducerea cartii, intr-o perioada marcata de tensiunile dintre Beijing si Washington, "nu prea este de bun gust", a deplans Hu Xijin, influentul redactor-sef al tabloidului nationalist Global Times."La final, chinezii, inclusiv cei care au sustinut-o initial pe Fang Fang, vor fi aceia care vor trebui sa plateasca pretul renumelui ei in Occident", a subliniat acelasi jurnalist pe Weibo, intr-un mesaj care a primit 190.000 de Like-uri.Global Times evoca un volum "partial", care "nu expune decat partea intunecata din Wuhan".Criticata si chiar insultata, Fang Fang se declara o victima a "violentei cibernetice" a nationalistilor chinezi, desi a fost criticata si de alti internauti care nu fac parte din aceasta categorie de cititori.In consecinta, mai multe edituri chineze interesate la inceput sa publice textele scrise de Fang Fang ezita in prezent din cauza acestor polemici, afirma scriitoarea."De ce sa nu lansez aceasta carte? Pentru ca unii risca sa ne foloseasca? (...) Daca oamenii citesc cu adevarat jurnalul meu, vor descoperi toate masurile eficiente pe care China le-a luat impotriva epidemiei", a argumentat ea intr-un text publicat pe site-ul revistei Caixin.De altfel, Fang Fang a promis ca va dona toate incasarile obtinute in urma publicarii acestei carti in beneficiul "familiilor angajatilor medicali decedati".Contactata de AFP, editura franceza Stock a justificat marti decizia sa de publicare a acestui jurnal prin "interesul documentar" legat de un eveniment "care se anunta a fi, probabil, o pagina de istorie a omenirii".In urma acestei veritabile lapidari online, multi internauti au sarit in apararea scriitoarei chineze pe platforma Weibo, considerand ca atacurile la care a fost supusa sunt "disproportionate"."Fang Fang nu datoreaza nimic nimanui", a subliniat o internauta chineza. "Sunteti liberi sa scrieti un jurnal care sa fie contrar evenimentelor relatate de ea, sa il traduceti si sa il publicati in strainatate", a adaugat aceeasi utilizatoare de internet.