Izoleta ISU Suceava a ramas fara filtre - cum vor fi transportati pacientii

"A fost consumat ultimul set cu pacientul de asta-noapte si asteptam ca IGSU sa ne trimita necesarul pentru care sunt facute demersuri", a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata.El a precizat ca, atunci cand va aparea un alt caz si nu vor fi inca filtre, transportul se va face cu ATPVM, personalul medical, paramedical si pacientul fiind echipat corespunzator si in siguranta. Ulterior se urmeaza aceleasi proceduri de decontaminare si dezinfectare a autospecialei si personalului."Se vor lua masuri inclusiv de evitare a contactului pacientului cu alte persoane, pana in locatia in care va fi carantinat. In acest caz protectia este asigurata la fel ca si la izoleta. (...)In afara de faptul ca este mai spatioasa, ATPVM are o dotare similara cu ambulantele normale. Avantajul e reprezentat de faptul ca cele doua compartimente pacient/personal sunt separate. Astfel se asigura izolarea si, inclusiv, se pot efectua decontaminarea si dezinfectia mai usor", a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava.