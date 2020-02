Jackie Chan promite 1 milion de yuani persoanei care va inventa un vaccin contra coronavirusului

Ziare.

"Daca cineva, fie ca este o persoana, fie o institutie, poate crea un vaccin eficace contra virusului, as vrea sa-i ofer un milion de yuani drept recunostinta", a scris starul."Sper ca toata lumea sa inteleaga ca nu este vorba despre bani (...). Nu pot sa vad oamenii suferind si murind atunci cand am putea sa profitam de viata", a adaugat el.Aceasta declaratie vine la cateva zile dupa o aparitie publica controversata a actorului la postul Zhejiang Satellite TV. Actorul a declarat atunci ca urmareste cu interes criza coronavirusului, inainte de a-si indemna concetatenii sa infrunte cu mandrie boala.Din cauza epidemiei virale in China, lansarea mai multor blockbustere, intre care "Vanguard" cu Jackie Chan, a fost amanata. Filmul ar fi trebuit sa fie lansat de Noul An Chinezesc, perioada cea mai profitabila pentru cinematografia chineza.