Jocul ratat si bomba pe care stam

Ziare.

com

Daca a fost un guvern menit sa nu treaca, iata ca PNL si dl Iohannis au sanse mari sa reuseasca, daca a fost menit sa treaca, iata ca smecheria este pe cale sa esueze.Motivele necesitatii investirii guvernului sunt de doua tipuri. Cele obiective, care impun sa avemperioadei in care intram, cu maxima rapiditate, chiar intr-o ora. Care ar putea fi urgentele? E foarte greu de spus in acest moment, dar ma tem ca vom afla.Cele subiective, care tin de. Tocmai de aceea e nevoie de actiuni foarte serioase, cele cu adevarat necesare, nu cele care raspund unui val popular mai degraba neinformat si instinctual. Actiuni care sa transmita populatiei un semnal de control si organizare, adica ceea ce lipseste.Dar si electorale.avantajeaza populismul si am trai cu rezultatul lor astfel croit vreme de 4 ani. Anii in care e posibil sa fim nevoiti sa reparam ce a stricat economic criza coronavirus.O parte pare sa se fi linistit ca inchiderea scolilor a rezolvat problema. Departe de asa ceva. Masura vizeaza cel mai putin vulnerabil segment. Cazurile copiilor si adolescentilor sunt rare si foarte usoare, decesele aproape inexistente fara afectiuni asociate, iar OMS sustine ca nu a inregistrat nicin caz in care un copil sa fi transmis virusul unui adult.Singura masura reala de preventie in aceasta inchidere, decisa fara acordul specialistilor in domeniu, este ca persoanele in varsta sa nu se mai miste cu mjloacele de transport in comun sa ia nepotii de la scoli. Sper sa nu se duca nici la biserica sau in alte aglomeratii.Pericolul cel mare nu a fost insa niciodata acolo. Ca dovada, Germania, cu mult mai multe cazuri, in jur de 1.200, nu a inchis scolile si gradinitele, dar tine totul sub control. Datele oficiale arata ca 40 de mii de romani au revenit in ultimele zile din Italia. Cifra reala numai Dumnezeu stie care este, pentru ca sunt multi cei care au mintit. Daca au fost intrebati macar.Ne tot uitam la Bucuresti, darPrima grija a guvernului ar fi trebuit sa fie la granite, asa cum este a Israelului, care baga in carantina tot ce calca in tara sau vor fi trimisi de unde au venit. La noi s-a intrat ca in parc, desi tara europeana cea mai lovita este cea unde se afla cea mai mare comunitate de romani. Declaratie pe propria raspundere? Prinde orbul, scoate-i ochii! Ministrul Vela insusi vorbea de o ruta Italia - Grecia - Bulgaria - Giurgiu . Premierul Orban cere abia acum masuri dure la granite, dupa ce grosul a venit, iar din Italia, deja inchisa complet, nu prea mai are cine sa plece spre Romania. Tot ce a cerut marti seara premierul ar fi trebuit sa fie principala grija inca de acum 2 saptamani cel putin.Dar nici macar cei care de bine, de rau, au fost identificati si izolati nu sunt tinuti sub control si pleaca ba la munca, ba la cumparaturi. Daca n-ar fi terifiant, ar fi de ras.Pentru ca in cazurile grave esential este suportul respirator, dupa cum imi spun ATI-isti cu care am vorbit. De aceea italieni sunt depasiti si nevoiti sa aleaga intre cei care primesc ventilatie si cei pentru care nu mai sunt aparate.Noi, ATI fiind o specialitate foarte ceruta in strainatate si de aceea una lovita din plin de exodul medicilor. Consumabilele sunt si ele, in mod traditional, deficitare. Inteleg de la prof. univ. dr. Alexandru Rafila ca statul vrea sa cumpere 300 de aparate de ventilatie. Nu prea au de unde pentru ca nu mai sunt pe stoc si cele mai multe inteleg ca erau produse in China.Cand cu scandalul Hexi Pharma, singura grija era sa il spanzuram pe Condrea. N-a mai fost nevoie. Am facut atunci cel putin 3 interviuri in care se atragea atentia caAu trecut 4 ani. Tot deficitari suntem. Nu s-a schimbat nimic.Doar la "Matei Bals" se lucreaza in trei schimburi si se pot face in jur de 100 de teste/zi. In restul se pot face cateva zeci. Ministrul Costache a anuntat ca mai sunt teste pentru o saptamana , probabil raportat la dimensiunea de acum a fenomenului, si se pare ca ar fi probleme cu aprovizionarea, avand in vedere cererea. Ulterior ministerul a revenit cu asigurari ca stocul va fi refacut rapid. Atunci chiar nu inteleg de ce dl ministru Costache a tinut sa vorbeasca.Si daca, sper ca nu e vorba doar de "cand", boala va incepe sa loveasca cu adevarat dupa acest preludiu mai degraba inofesiv,Iar pentru asta chiar ai nevoie de un guvern solid.Ideal ar fi fost unul cu componenta si sustinere mai larga, dar nu cred ca mai e timp pentru o noua procedura la cat de rapid evolueaza lucrurile. Atat s-a putut, atat vom avea, dar e vital sa avem.