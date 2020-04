Jumatate dintre tarile din Europa si-au relaxat restrictiile impuse pentru limitarea raspandirii noului coronavirus

Ziare.

com

Pentru a lupta impotriva pandemiei, 44 de state europene au impus restrictii partiale sau complete asupra deplasarilor, a afirmat directorul pentru Europa al OMS, Hans Kluge, la Copenhaga, in conferinta sa de presa saptamanala, transmisa online.Dintre ele, 21 au inceput sa-si relaxeze restrictiile, in diferite grade. Alte 11 tari intentioneaza sa faca la fel in urmatoarele zile.Totusi, Kulge a atras atentia sa nu se faca pasi inapoi in lupta impotriva COVID-19. "Am mai spus-o, virusul este necrutator. Trebuie sa ramanem vigilenti, sa perseveram si sa avem rabdare", a subliniat el.Reprezentantul OMS a adaugat ca statele trebuie sa fie pregatite sa inaspreasca restrictiile din nou daca va fi necesar, in contextul in care situatia privind coronavirusul in Europa ramane grava.In timp ce curba epidemica s-a aplatizat in Europa de Vest, "ea se accentueaza pe masura ce privim spre estul Europei", in tari precum Belarus si Rusia, unde numarul cazurilor este in crestere, si-a exprimat regretul directorul pentru Europa al OMS.In aceeasi conferinta de presa, Biroul OMS a mai atras atentia ca este inca nevoie de multa munca pana la descoperirea unui medicament eficient impotriva virusului."Vaccinurile care sunt deja testate pot fi cele care atrag atentia si starnesc optimism", a spus Adam Finn, expert in vaccin al OMS.Totusi, ele s-ar putea dovedi nesigure sau ineficiente, a atras el atentia. In plus, a mai spus expertul, ele ar putea fi dificil de produs sau de distribuit la nivel international.