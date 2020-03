Kaufland si Lidl au donat 100.000 de recoltoare necesare in diagnosticarea coronavirusului

LIVE

Mai exact, cele doua retele de magazine doneaza 100.000 de recoltoare pentru exudat nazal si faringian/ mediu transport viral necesare pentru realizarea testelor de diagnostic molecular (Real Time PCR), o prima transa fiind deja livrata."Salutam gestul companiilor private de a ni se alatura in aceasta perioada cand este nevoie de toate resursele materiale si umane pentru limitarea raspandirii noului coronavirus", a declarat Victor Costache, ministrul Sanatatii, potrivit unui comunicat de presa.Primele 30.000 de recoltoare se afla in prezent in depozitele SC Unifarm SA si urmeaza sa fie distribuite directiilor de sanatate publica din teritoriu si Bucuresti."Conform dispozitiilor ministrului Sanatatii, un numar de 25.000 dintre exudatele primite vor fi distribuite la directiile de sanatate publica pentru utilizarea in anchetele epidemiologice demarate, alte 5000 vor ramane la Unifarm SA ca stoc strategic", a declarat Adrian Ionel, director Unifarm SA.