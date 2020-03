La Cluj se lucreaza la o aplicatie care sa permita pre-testarea populatiei la simptomele de COVID-19

LIVE

"Va anunt cu bucurie ca ideea a ajuns la guvernanti si joi s-a luat decizia de incepere a acestui proiect pilot, cu sprijinul Departamentului pentru Situatii de Urgenta si al Ministerului Sanatatii. Au fost desemnati parteneri in acest proiect Institutul National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes, Spitalele de boli infectioase Craiova, Timisoara, Cluj, Iasi si Constanta", a transmis pe Facebook Dan Chiuzbaian , reprezentantaul uneia dintre companii.El precizeaza ca pentru acest proiect s-au aliat doua companii din Cluj-Napoca, in regim pro-bono, dar orice ajutor, sprijin si implicare sunt binevenite din partea persoanelor fizice sau firme care anticipeaza nivelul critic de stres la care va fi supus in curand sistemul medical din Romania."Aplicatiala care lucram deja va avea urmatoarele facilitati:1. Stocarea datelor din triajul spitalelor de infectioase si a rezultatelor testelor clinice, putand fi utilizata gratuit de orice spital din Romania2. Estimarea statistica a unui diagnostic bazat pe simptomele introduse de personalul medical din triaj sau online de utilizatorii de acasa3. Monitorizarea automata a suspectilor de COVID-19, daca acestia opteaza voluntar sa-si introduca periodic simptomele in aplicatie, ramanand in cazurile usoare la domiciliu4. Rapoarte statistice pentru medici si autoritati", a adaugat el.Dan Chiuzbaian a transmis si de ce au nevoie cele doua companii in perioada urmatoare pentru a putea realiza aplicatia:"A. Date anonimizate cu simptome si diagnosticul medical confirmat pentru ele;B. Constituirea unui grup de medici care fac deja triaj al suspectilor de Gripa/ Raceala / Covid dispusi sa incarce minim 10-15 diagnostice/zi/ spital ca date pentru antrenarea algoritmului de inteligenta artificiala;C. Daca medicii sunt indisponibili, avem nevoie de voluntari care sa incarce online (de acasa) in sistem datele, astfel incat algoritmul de Inteligenta Artificiala sa aiba permanent date noi pentru a se autoperfectiona;D. Specialisti in Inteligenta Artificiala care sa ajute cu idei si munca voluntara la implementarea si testarea in paralel a mai multor algoritmi, pentru a evalua repede cel mai performant algoritm utilizabil in rezolvarea problemei;E. SA TRANSMITETI informatia catre medicii pe care-i cunoasteti in spitalele de boli infectioase sau desemnate in tratarea COVID-19, vorbindu-le despre proiect. Datele lor sunt vitale pentru antrenamentului sistemului informatic. Fara sa colectam urgent aceste date intr-un sistem unic, nu vom invata destul de repede cum sa luptam eficient cu acest virus"."Noi credem ca tehnologia propusa poate ajuta la mai buna gestionare si utilizare a resurselor limitate pe care le avem. Un algoritm bine setat va putea sa faca diferenta in cateva secunde intre simptomele de raceala, gripa sau COVID19, procesand online zeci de mii de pre-testari (triaj) in fiecare zi, pana la sfarsitul pandemiei, fara sa oboseasca, fara sa se imbolnaveasca, fara sa puna in pericol resursa medicala umana.Fiecare pacient care este mai bine informat si ramane in siguranta acasa, inseamna mai multe resurse disponibile pentru cei care au cu adevarat nevoie de ele in spital", a incheiat el.A.G.