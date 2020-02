La Galati, centrul de carantina pentru coronavirus e intr-un liceu, la Buzau - intr-o tabara

Ziare.

Spatiul identificat ca fiind potrivit pentru a-i caza pe cei care la un moment dat ar putea intra in contact cu persoane bolnave se afla la Liceul tehnologic General de Marina Nicolae Dumitrescu Maican Galati. Aici vor fi cinci camere cui 20 de paturi, la dispozitia autoritatilor medicale.Spatiul este dotat cu toate cele necesare unei astfel de situatii, apa potabila, caldura, grupuri sanitare, curent electric, inclusiv acces la un cabinet medical."Ca urmare a solicitarii primite de la Directia de Sanatate Publica Galati, cu privire la identificarea unor spatii in care sa poata fi asigurata carantinarea persoanelor care se intorc din zonele afectate de infectia cu noul Coronavirus (persoane ce au intrat in contact cu pacienti infectati cu Coronavirus -2019-nCoV), Institutia Prefectului Galati, in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Galati, a facut demersuri pentru a gasi un spatiu care sa corespunda normelor de igiena (apa potabila, caldura, grupuri sanitare, curent electric) si a propus urmatoarea locatie: Liceul Tehnologic General de Marina Nicolae Dumitrescu Maican Galati - 5 camere cu un numar de 20 de paturi (un izolator cu 6 paturi si baie proprie, o camera cu 3 paturi si baie proprie, o camera cu 2 paturi si baie proprie, o camera cu 5 paturi, fara baie proprie) si un cabinet medical", a precizat printr-un comunicat de presa Prefectura Galati.De la aparitia coronavirusului, in orasul Galati au venit din China 17 persoane. Nici una dintre ele nu a prezentat simptomele virusului, dar conform protocolului stabilit de Ministerul Sanatatii, toate au fost izolate la domiciliu.Incepand de miercuri, cinci persoane izolate in Galati au iesit din perioada de carantina.La Buzau, centrul de carantina a fost amenajat intr-o tabara scolara, la Arbanasi, ceea ce a provocat nemultumirea localnicilor.In Bucuresti, Firea ascunde suspectii de coronavirus: Stau izolati intr-un spatiu secret