La Iasi, transportul public mai merge doar cateva ore dimineata si dupa-amiaza

LIVE

Ziare.

com

Astfel, incepand de miercuri, transportul local va functiona in conditii normale intre 05:00 si 08:00. Apoi, pana la ora 15:30 tramvaiele si autobuzele vor sta in depou, urmand ca circulatia sa fie reluata in nou pana la ora 18:00, arata Ziarul de Iasi Circulatia va fi oprita pana la ora 21:00, iar apoi se reia intre orele 21:00 si 22:45 la 25% din capacitate."Orice alta necesitate va conduce la alte modificari in transportul public", a anuntat Primaria Iasi.De precizat ca exista si o exceptie de la orarele anuntate, respectiv pe traseul 5 (Dacia - Tutora), unde va fi asigurat transportul persoanelor care lucreaza in Zona Industriala in intervalul 13:00 - 18:00.