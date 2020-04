La Iasi, un pacient cu COVID-19 mananca de cel mult 16 lei/zi. Cum explica managerul

Ziare.

Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Carmen Dorobat, a declarat, duminica, presei ca, pentru toate cele trei mese, se aloca pentru un pacient intre 10 si 16 lei.Potrivit medicilor, de suma maxima, adica 16 lei, beneficiaza doar pacientii "cu necesitati deosebite din punctul de vedere al dietei"."La Spitalul de Boli Infectioase am gasit cu greu o firma de catering, intrucat bucataria spitalului este in proces de renovare de cateva luni. Ne folosim de firma de catering si supraveghem calitatea mancarii. Medicul de garda o verifica in fiecare zi, pana acum nu au fost probleme", a spus managerul spitalului iesean, Carmen Dorobat.Intrebata cum este posibil ca statul roman sa aloce o suma atat de mica pentru masa bolnavilor, Carmen Dorobat a raspuns: "Sigur ca ne dam seama ca trebuie sa hranim cu 10 lei, dimineata, la pranz si seara, si facem eforturi pentru a asigura tot ce inseamna hrana zilnica pentru un adult".