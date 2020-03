La inceputul saptamanii viitoare Romania va intra in scenariul 4 al pandemiei. Ce inseamna asta

Ziare.

In momentul in care bilantul va depasi 2.000 de imbolnaviri, putem spune ca am intrat in scenariul 4, care presupune luarea unor noi masuri si adoptarea unor noi acte normative care sa le reglementeze.Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, da si un orizont de timp: cel mai probabil la inceputul saptamanii viitoare Romania va depasi numarul de 2000 de persoane infectate cu SARS-Cov-2 si va trece in scenariul 4."La inceputul saptamanii viitoare cu siguranta se vor adopta acte normative ca sa ne adaptam la aceasta noua situatie, pentru ca deja aveam 1.500 de cazuri, daca ne gandim ca maine si poimaine probabil vom avea cel putin in jur de 200 de cazuri ne apropiem de 2.000 si atunci trebuie luate masuri specifice", a declarat Alexandru Rafila sambata dupa amiaza, intr-o interventie telefonica la Digi24.In functie de repartizarea geografica a cazurilor si de dinamica imbolnavirilor, unele zone sau localitati ar putea fi inchise, ca masura temporara.De asemenea, masurile de izolare ar putea fi si mai restrictive.Scenariul 4 va aduce si noi masuri pentru spitale - in cazul supraincarcarii acestora, pacientii asimptomatici sau cu forme usoare vor fi tratati la domiciliu.