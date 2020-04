La Oradea s-a trecut la o noua strategie de testare, ca in Germania si Israel. Ce rezultate are pana acum

LIVE

Ziare.

com

"Am apelat la o metoda de testare in grup pentru comunitati. Am apelat la aceasta metoda care se foloseste si in alte boli (malaria), prin care testarea de grupuri de 32-64 de indivizi ne permite sa determinam potentialul infectios al grupului.L-am aplicat in carantina si am reusit sa izolam acele grupuri care sunt cu potential infectios. Si Germania foloseste aceasta metoda. De asemenea, Israelul este un exemplu elocvent pentru treaba asta. Asa incercam sa putem sa stapanim raspandirea virusului", a declarat George Carp, managerul Spitalului Judetean Oradea, conform ServusCluj.ro.Oradea a transformat spitalul municipal, de 450 de paturi, in spital COVID. Totodata, potrivit managerului George Carp, toate grupurile de risc sunt testate periodic pentru a se putea identifica din timp potentialii pacienti care raspandesc virusul."Ne ajuta foarte mult si modul de organizare la care am apelat in Oradea. Am stabilit un spital mare care poate sa asigure asistenta medicala pentru cei infectati, in toate specialitatile, inclusiv interventii chirurgicale. Am transformat spitalul municipal, cu 450 de paturi, in spital COVID. Spitalul Judetean ramane pentru pacientii neinfectati.Pentru a fi siguri ca cei care se interneaza nu reprezinta un potential infectios, la internare li se face testul rapid, un CT pulmonar la cei cu simptomatologie respiratorie. Grupurile de risc sunt testate periodic pentru a putea sa identificam din timp potentialii pacienti care raspandesc virusul", mai spune managerul Spitalului Judetean Oradea.Conform celei mai recente statistici, in Bihor sunt 198 de cazuri de coronavirus confirmate.Conform unui comunicat al DSP Bihor, din 9 aprilie, in judet se aplica noua strategie de preventie a raspandirii noului coronavirus, testarea comunitara, care consta in definirea de zone clar delimitate geografic, cu populatie omogena, si testarea comunitatilor din zonele respective prin metoda "pooling", respectiv testarea mai multor persoane intr-o singura proba.In cazul confirmarii probei, grupul testat pozitiv va fi divizat in subgrupe mai mici, multiplu de doi, si retestat pana la identificarea tuturor persoanelor pozitive (ex. divizare grup: 64, 32, 16, 8, 4, 2).Astfel, pe langa cresterea volumului si vitezei de depistare a cazurilor pozitive, aceasta metoda creste si eficienta testarii, prin folosirea unui numar considerabil mai mic de teste, fata de testarea individuala care se practica in prezent.