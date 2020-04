La Spitalul Floreasca, un robot dezinfecteaza fara interventie umana (Video)

Ziare.

"In contextul actual, de pandemie, cautam mijloace suplimentare pentru a proteja sanatatea cadrelor medicale si a pacientilor. Testam in prezent, in Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti (Floreasca), un robot UVD autonom, care efectueaza dezinfectarea spatiilor fara interventie umana", a postat Tudorache, luni, pe Facebook.Conform edilului, suprafetele sunt dezinfectate prin distrugerea agentilor patogeni cu lumini puternice ultraviolete, de lungime de unda C. Eficienta data de producator la eradicarea bacteriilor si virusilor este de 99,99%, a adaugat Tudorache.