La Spitalul Militar din Bucuresti sunt mai multe cadre medicale infectate decat a fost anuntat oficial. O posibila explicatie ar putea fi ca e "spital de VIP-uri"

Cele 33 de persoane care figureaza pe lista obtinuta de sursa citata ca fiind pozitive lucrau ori se aflau internate in 9 sectii din Spitalul Militar Central din Bucuresti. Sectiile afectate sunt UPU (Unitatea Primiri Urgente), ATI/Chirurgie 1, Medicala 2, Boli Infectioase, Neurologie, Urologie, Cardiologie 1, CCV (Chirurgie Clinica Cardiovasculara), CTIC (Compartiment Terapie Intensiva Coronarieni).Dintre acestia, 24 de persoane sunt medici sau asistenti, iar 13 dintre cazuri au fost confirmate la cadre medicale de pe sectia Cardiologie 1, aceasta fiind cea mai afectata, potrivit Libertatea.Primul rezultat pozitiv a venit pe 21 martie, in timp ce ultimul - in prima zi a lunii aprilie, conform sursei citate.Multi medici din diferite sectii reclama faptul ca nu sunt testati, desi au avut contact cu multi dintre cei 33 care au virusul."Ni se promite tot timpul ca vom fi testati, insa in van, suntem amanati mereu pe saptamana urmatoare", spune un cadru medical ingrijorat pentru Libertatea. Spital dedicat demnitarilor Spitalul Militar Central se afla pe lista cu spitalele-suport pentru COVID-19, acesta externand in ultimele doua saptamani toate cazurile de pacienti non- urgente "Acest spital o sa preia cazurile din randurile demnitarilor, parlamentarilor, Guvernului, adica VIP-urile societatii si de aceea doamna comandant trebuie sa arate ca spitalul se afla sub control, dar lucrurile nu sunt chiar asa", a explicat un cadru medical din Spitalul Militar.