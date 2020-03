Liceul din Timisoara cu doua cazuri de coronavirus, inchis pentru igienizare

Ziare.

Decizia a fost luata in unanimitate, vineri, in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, condus de prefectul Liliana Onet, intrunit ca urmare a diagnosticului cu COVID-19 pentru cei doi elevi din respectiva unitate scolara "Au fost puse in discutie masurile care trebuie luate la nivelul acestei unitati de invatamant, iar la propunerea Directiei de Sanatatea Publica si a Inspectoratului Scolar General, s-a luat, in unanimitate, hotararea de suspendare a cursurilor la unitatea scolara pentru moment, in perioada 9-11 martie. Decizia a fost luata pentru igienizarea generala a intregii unitati de invatamant", precizeaza un comunicat al Prefecturii Timis, remis vineri.De mentionat ca, la clasa celor doi elevi, cursurile raman suspendate pe o perioada de 14 zile. Totodata, a mai fost luata o hotarare conform careia inspectorul scolar general al judetului Timis Aura Danielescu va convoca o intalnire cu toti directorii de scoli din judet, pentru a le solicita sa doteze toate unitatile de invatamant cu materiale dezinfectante.In plus, s-a decis ca inspectorul scolar general de Timis sa inceapa, de luni, controale in toate unitatile de invatamant din judet pentru a vedea daca au fost dotate cu materialele dezinfectante. La randul lor, directorii de scoli vor trebuie sa prelucreze cu profesorii si elevii materialele informative destinate prevenirii infectiei cu COVID-19.De asemenea, Institutia Prefectului Timis a trimis tuturor unitatilor administrativ-teritoriale si Consiliului Judetean Timis o adresa in care se solicita sa asigure fondurile necesare pentru achizitia materialelor dezinfectante.