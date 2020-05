Lideri europeni cer finantarea masiva a cercetarii pentru descoperirea unor tratamente si vaccinuri pentru COVID-19

Ziare.

Acest apel public este facut inaintea unei conferinte virtuale globale de angajare de fonduri pe care Comisia Europeana o va organiza luni si care si-a propus ca prim obiectiv strangerea a 7.5 miliarde de euro (8.2 miliarde de dolari), bani ce vor fi destinati cercetarii in domeniul diagnosticarii, tratarii si vaccinarii."Vom pune toti pe masa propriile noastre promisiuni de angajare de fonduri si asteptam cu nerabdare sa ni se alature parteneri din intreaga lume", se arata in scrisoarea deschisa publicata in editia de sambata a ziarului Frankfurter Allgemeine Zeitung si in alte publicatii."Fondurile pe care le mobilizam vor determina o cooperare mondiala fara precedent intre oamenii de stiinta si autoritatile din domeniile de reglementare, industrie si guverne, organizatii internationale, fundatii si reprezentanti din domeniul sanatatii".Alaturi de Angela Merkel, scrisoarea a fost semnata si de presedintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Giuseppe Conte, premierul norvegian Erna Solberg, presedintele Consiliului European Charles Michel si presedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen.Conferinta isi propune sa puna in comun resurse la nivel mondial pentru a dezvolta vaccinuri, medicamente si teste destinate combaterii noului coronavirus. Dupa ce vor fi produse aceste medicamente si teste, ele ar urma sa fie puse la dispozitia publicului, la nivel mondial, la niste preturi accesibile.Cele 7.5 miliarde de euro pe care ii solicita liderii europeni ar reprezenta capitalul initial.Fondurile vor fi alocate in principal organizatiilor internationale de sanatate.