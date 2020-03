Liderul Partidului Democrat din Italia are coronavirus - e primul politician important din Europa diagnosticat

Ziare.

"Si eu am coronavirus", a spus Zingaretti, intr-o inregistrare video postata sambata pe pagina sa de Facebook.Liderul PD a anuntat ca se simte bine, ca se afla in autoizolare la locuinta sa, si ca toti oamenii cu care a intrat in contact in ultimele zile au fost contactati pentru a li se face testul pentru coronavirus. El si-a reinnoit apelurile la adresa populatiei, cerandu-le oamenilor sa nu intre in panica.Italia este cea mai afectata tara din Europa de epidemia de coronavirus, cu un total de 4.636 de cazuri inregistrate si 197 de decese pana vineri.In aceasta saptamana, guvernul de la Roma a ordonat inchiderea tuturor scolilor, universitatilor, cinematografelor si salilor de teatru pentru a limita contagierea.