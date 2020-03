Liga Studentilor din Iasi: Rectorul Toader a ignorat recomandarile DSP si a generat o bomba epidemiologica cu ceas

bomba epidemiologica cu ceas

"In camerele de camin in care au fost mutati este frig, apa calda nu este furnizata permanent, iar o parte dintre studenti au inceput sa dezvolte simptome usoare, asociate Covid-19. Organizatia solicita de urgenta ca fiecarui student ramas cazat in camine sa i se aloce o camera personala si sa se asigure permanenta apei calde si a agentului termic.", se arata intr-un comunicat al LS Iasi remisStudentii se plang ca din momentul in care s-a decis suspendarea cursurilor, universitatea a anuntat si evacuarea caminelor. Cu acordul DSP, LS Iasi a cerut o "decazare graduala" si cu "posibilitatea ca fiecare student care ramane cazat sa fie singur in camera pentru a nu creste riscul raspandirii comunitare a coronavirusului"."Cu toate acestea, administratorii de camin au batut in usile studentilor, cerand evacuarea lor in cateva ore. Majoritatea studentilor au plecat fara prea multe bagaje (doar strictul necesar), la recomandarea acelorasi administratori, ceea ce ii pune acum in dificultatea de a avea acces la bunurile personale, in special cele necesare continuarii activitatii didactice (caiete, carti etc.).La mijlocul acestei saptamani conducerea executiva a Universitatii 'Cuza' a luat decizia de a muta toti studentii cazati in caminele UAIC, astfel incat acestia", precizeaza sursa citata."Spre deosebire de Universitatea 'Cuza', la Universitatea Tehnica 'Gheorghe Asachi' din Iasi decazarea studentilor din camine s-a facut cu acordul si cu colaborarea tuturor organizatiilor studentesti si a reprezentantilor studentilor, pe o perioada mai lunga de timp, studentii fiind indemnati sa isi ia bagajele si bunurile personale acasa. (...)Liga Studentilor (LS IASI) solicita conducerii Universitatii 'Cuza' sa ii lase pe studenti sa fie cazati cate unul in camera si sa respecte pe deplin toate normele si recomandarile epidemiologice, mai ales cele legate de igiena spatiilor in comun: toalete si oficii de preparare a hranei, iar apa calda si agentul termic sa fie furnizate constant. Respectul pentru acesti studenti, mai ales in aceasta perioada de stramtorare, este un etalon al integritatii morale al conducerii institutiei", se mai precizeaza, printre altele, in comunicatul citat.C.B.