Lime isi retrage trotinetele electrice din mai multe tari, inclusiv Romania

LIVE

Ziare.

com

"COVID-19 este o provocare fara precedent cu care se confrunta orasele si comunitatile din intreaga lume. Suntem ingrijorati pentru orasele pe care le iubim si le numim 'acasa', pentru oamenii pe care ii servim si pentru colegii nostri.A iubi orase inseamna sa le si protejezi. Astfel, am luat decizia de a suspenda temporar serviciul Lime, pentru a ajuta oamenii sa fie in siguranta", anunta compania intr-un comunicat de presa Astfel, operatorul isi suspenda serviciul in urmatoarele tari: Austria, Belgia, Brazilia, Bulgaria, Chile, Republica Ceha, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Ungaria, Israel, Italia, Norvegia, Polonia, Portugalia,, Spania, Suedia, Elvetia, Regatul Unit, Statele Unite ale Americii.In schimb, Lime va ramane deschis in:Abu Dhabi, Emiratele Arabe UniteBrisbane, AustraliaBusan, Coreea de SudChristchurch, Noua ZeelandaDunedin, Noua ZeelandaHamilton, Noua ZeelandaDistrictul Selwyn, Noua ZeelandaSeoul, Coreea de SudSydney, AustraliaA.D.