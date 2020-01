Lista companiilor aeriene care au suspendat zborurile catre China, din cauza noului coronavirus

Ziare.

Reuters prezinta o lista cu companiile aviatice care au luat astfel de decizii.Air Canada a anuntat pe 28 ianuarie ca anuleaza anumite zboruri catre China.Air France-KLM a anuntat pe 30 ianuarie ca a suspendat toate zborurile planificate catre si dinspre China continentala, pana peAir India anuleaza zborul Mumbai-Delhi-Shanghai incepand din 31 ianuarie pana peOperatorul cu discount Air Seoul a anuntat pe 28 ianuarie ca suspenda toate cursele catre China.Operatorul aerian de stat din Tanzania amana zborurile inaugurale catre China. Compania ar fi urmat sa inceapa sa efectueze curse charter catre China din februarie.Cel mai mare operator aerian american va suspenda cursele din Los Angeles catre Beijing si Shanghai incepand dinBA a anuntat pe 30 ianuarie ca a anulat toate zborurile catre China continentala, timp de o luna.Compania Cathay Pacific din Hong Kong a anuntat ca va reduce progresiv capacitatea de transport catre si dinspre China cu cel putin 50%, din 30 ianuarie si pana la sfarsitul lunii martie.Cel mai important operator aerian din Egipt va suspenda toate cursele spre si dinspre China, incepand de sambata.El Al Israel Airlines suspenda zborurile catre Beijing pana pe 25 martie. Ministerul Sanatatii din Israel nu va permite ca zboruri din China sa aterizeze pe aeroporturile din Israel.Operatorul finlandez Finnair a anuntat pe 28 ianuarie ca va suspenda cursele catre Nanjing si Beijing pana la sfarsitul lui martie, dupa ce China a suspendat calatoriile internationale in grup.Finnair va suspenda cele trei curse saptamanale efectuate intre Helsinki si Beijing Daxing, intre, si cele doua curse saptamanale intre Helsinki si Nanjing, intreLion Air Group din Indonezia a anuntat pe 29 ianuarie ca va suspenda toate zborurile catre China, incepand din. Pana acum, compania aeriana a suspendat sase curse din mai multe orase indoneziene catre China, iar restul vor fi anulate de luna viitoare.Compania germana Lufthansa a anuntat pe 29 ianuarie ca suspenda cursele efectuate de Lufthansa, Swiss si Austrian Airlines catre si dinspre China, pana pe. Compania continua sa efectueze zboruri catre Hong Kong, dar nu va mai accepta rezervari pentru zboruri catre China continentala, pana la sfarsitul lui februarie.Operatorul nordic SAS a anuntat pe 30 ianuarie ca va suspenda toate zborurile catre si dinspre Shanghai si Beijing, din 31 ianuarie pana pe. SAS asigura 12 legaturi saptamanale regulate din si catre Shanghai and Beijing.Cel mai mare operator aerian al Turciei a anuntat pe 30 ianuarie ca va reduce frecventa zborurilor planificate catre Beijing, Guangzhou, Shanghai si Xian, intreOperatorul United din Chicago a anuntat ca va implementa o a doua faza de anulari de zboruri intre orasele sale de baza din SUA si Beijing, Hong Kong si Shanghai, rezultand anularea a inca 332 de zboruri dus-intors pana peAnularile vor reduce plecarile zilnice ale companiei din China continentala si Hong Kong de la 12 la patru.United anuntase initial anularea a 24 de zboruri din SUA catre Beijing, Hong Kong si Shanghai, in perioada, din cauza scaderii semnificative a cererii.Virgin Atlantic isi va suspenda cursele zilnice catre Shanghai timp de doua saptamani, incepand de pe, din cauza epidemiei si a scaderii cererii. Zborurile catre Hong Kong vor continua conform programului, a anuntat joi compania.