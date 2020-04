LIVE COVID-19 in Romania si in lume: La noi, bilantul deceselor urca la 552. Germania se pregateste deja pentru al doilea val al pandemiei

LIVE TEXT

Inca 7 persoane au murit de coronavirus in Romania, bilantul negru urca la 552 de decese.

Premierul Ludovic Orban participat azi dimineata la o sedinta a Grupului de Suport Tehnico-Stiintific privind gestionarea bolilor inalt-contagioase pe teritoriul Romaniei, unde a discutat despre masurile de relaxare viitoare.Momentan, insa, nu se stie cum anume vor fi relaxate restrictiile incepand cu 15 mai. Nu s-a decis daca se vor deschide scolile, parcurile, restaurantele, cafenelele, teatrele.Orban a spus doar ca ca au fost inventariate toate restrictiile impuse, pentru ca acestea trebuie ridicate treptat si la fiecare noua relaxare trebuie facuta o evaluarea a riscurilor si a efectelor, dupa doua saptamani.In ceea ce priveste situatia din lume, in acest moment sunt peste 2,7 milioane de cazuri, iar numarul deceselor a trecut de 191.000. In SUA cifrele cresc ametitor si s-a inregistrat un nou record de decese: 3.176 in 24 de ore . Iar Donald Trump a venit cu o noua idee bizara: injectarea bolnavilor cu inalbitor!- Germania se afla la ora actuala in plina faza de aplicare a masurilor de iesire din izolare. Insa, cu toate astea, a inceput deja pregatirile pentru al doilea val al pandemiei, astfel ca a demarat transformarea Centrului expozitional din Berlin intr-un spital cu 1.000 de paturi.din functiile detinute la Spitalul Judetean de Urgenta din Suceava.Mircea Macovei urma sa revina la serviciu, dupa ce s-a vindecat de COVID-19, insa premierul Ludovic Orban a declarat, joi, in sedinta de Guvern ca nu va accepta, dupa ce acesta a fost acuzat ca a chemat medicii in masa la spital, indiferent daca erau sau nu infectati.Printre cei decedati se numara si un tanar de 26 de ani, care suferea de obezitate, si un altul de 30 de ani care avea astm bronsic., a anuntat Institutul de boli infectioase Robert Koch. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 2.337 de noi contaminari si 227 de morti., vineri, prin ordin de ministru, din cauza "gravelor deficinte de management". Suspendarea are loc pe perioada starii de urgenta. In locul Liviei Mihalache a fost numit manager doctorul Radu Malancea, potrivit Mediafax.- 14 persoane de la Centrul pentru Persoane cu Dizabilitati din Pecica, Arad, au fost confirmati pozitiv."Din informatiile preliminare pe care le avem este vorba atat de personal, cat si de beneficiarii centrului. Noi am descoperit in urma unei decizii de a testa atat personalul, cat si beneficiarii, chiar daca sunt asimptomatici", a declarat Horea Timis, reprezentant DSP Arad, citat de Antena3.- Indonezia va interzice temporar transportul intern si international pe calea aerului si pe mare, cu anumite exceptii, incepand din aceasta saptamana si pana la sfarsitul lunii mai pentru a preveni o raspandire si mai ampla a noului coronavirus.- Incepand de azi,, pentru a ajuta la reducerea raspandirii noului coronavirus.- Mai mult decat o pneumonie,. Acest lucru explica de ce ea provoaca atat de multe probleme cardio-vasculare si cedarea organelor vitale., a anuntat Gabriela Firea. In ceea ce priveste transportul in comun, edilul cere autoritatilor sa asigure masti pentru calatori."La transportul in comun vom reveni treptat si sunt de acord ca Statul sa fie cel care asigura masurile de protectie pentru cetateni. Parcurile, e o discutie aici. Fac analize in aceasta perioada. Trebuie sa redeschidem, mai ales parcurile mari unde ar fi mai mic pericolul de a se intalni mai multe persoane in acelasi loc", a zis Firea, potrivit Antena3.- 500 de rromi din localitatea Vadul Crisului, Bihor, refuza sa fie testati pentru coronavirus, desi trei dintre ei au fost depistati pozitiv. Politia si jandarmii au fost trimisi sa intervina in focar, iar primarul cere acum intrarea localitatii in carantina, informeaza Antena3.- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca au ajuns in tara 6.000 de teste rapide, provenind dintr-o donatie, acestea fiind destinate cadrelor medicale din spitalele bucurestene., potrivit rezultatelor furnizate de unul dintre primele studii clinice ale acestui medicament.Un rezumat al rezultatelor studiului clinic a fost publicat joi din eroare, inainte de a fi retras, pe site-ul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a raportat cotidianul Financial Times."Regretam ca OMS a publicat prematur informatii privind acest studiu. Cercetatorii care au participat la el nu si-au dat permisiunea pentru publicarea rezultatelor", au transmis reprezentantii companiei Gilead Sciences.- Medicul pediatru Mihai Cracu avertizeaza parintii sa nu fie indiferenti la un anumit simptom al COVID-19, intalnit mai mult in cazul copiilor, dar nu numai, si descoperit recent, aparand mai rar la adulti.Este vorba despre COVID Toes (degetele COVID), adica niste pete purpurii sau albastre care apar pe degetele de la picioare, dupa cum a transmis presa straina.- Cercetatorii elvetieni au demarat o campanie de recoltare a probelor de sange si de monitorizare a cetatenilor pentru a determina care este proportia din populatie dotata cu anticorpi impotriva noului coronavirus si care este nivelul de imunitate.si numara peste 11.000 de cazuri confirmate de contaminare.- Rapperul Fred the Godson a murit joi la varsta de 35 de ani din cauza unor complicatii legate de COVID-19 dupa ce a fost internat mai multe saptamani intr-un spital newyorkez, au confirmat mai multi prieteni ai artistului pe retelele de socializare.- Presedintele Klaus Iohannis va vizita, impreuna cu premierul Ludovic Orban, la ora 12:00, Unitatea de Suport Medical "Bucurestii Noi".Sistemul de ingrijire medicala din Austria se bazeaza pe forta de munca est-europeana. Aici lucreaza asistente si medici din Slovacia, Cehia, Ungaria si Slovenia. Insa Romania este tara din care au venit cei mai multi.- In timpul conferintei de joi seara de la Casa Alba, un oficial a prezentat rezultatele cercetarii guvernului american, care arata ca"Vad ca dezinfectantul il distruge intr-un minut. Un minut. Exista vreo cale sa putem face asta, prin injectare sau aproape o curatare? Asadar, ar fi interesant de verificat asta", a spus Donald Trump.Medicii au avertizat ca ideea lui ar putea avea rezultate fatale:"Aceasta idee de injectare sau ingerare de orice tip de produs de curatare este iresponsabila si periculoasa. Este o metoda comuna la care apeleaza oamenii cand vor sa se sinucida"."Ca medic, nu pot recomanda injectarea de dezinfectant in plamani sau folosirea de raze UV pentru a trata COVID-19. Nu ascultati sfaturi medicale venite de la Trump". Liderii UE au cerut Comisiei Europene sa pregateasca un plan de iesire din criza si au amanat deciziile dificile privind solidaritatea, pe care tarile din sudul continentului o solicita celor nordice.Cancelarul german Angela Merkel a semnalat ca este pentru infiintarea unui fond comun de pana la 2.000 de miliarde de euro pentru redresarea economiei UE, dar vrea mai intai sa stie cum va fi folosit, inainte de a-l sustine oficial.- Premierul Ludovic Orban a ajuns la Ministerul de Interne, unde va participa la sedinta Grupului de Suport Tehnico-Stiintific privind gestionarea bolilor inalt-contagioase pe teritoriul Romaniei.- China continentala a raportat sase noi cazuri de infectare cu COVID-19 la sfarsitul zilei de 23 aprilie, in scadere cu 4 fata de ziua precedenta. Conform celui mai recent bilant, numarul total al infectarilor a ajuns la 82.804.- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat ca pandemia COVID-19 demonstreaza necesitatea reformarii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si a avertizat ca este posibil ca SUA sa nu mai reia vreodata finantarea OMS si chiar sa lucreze la crearea unei alternative la organismul ONU., a anuntat ministrul Sanatatii. In total, In Turcia au fost inregistrate 101.790 de cazuri si 2.491 de persoane au murit din cauza COVID-19.S-a ajuns la 866.646 cazuri confirmate de infectare.- Congresul american a aprobat un nou pachet de sprijin in valoare de 483 de miliarde de dolari, destinat sustinerii economiei si spitalelor pentru ca acestea sa poata face fata pandemiei COVID-19, vizand totodata si consolidarea capacitatilor de depistare a bolii.In plus, Camera Reprezentantilor a aprobat crearea unei comisii care sa investigheze modul in care presedintele Donald Trump a gestionat criza provocata de pandemie.