LIVE 24 de decese in Romania. Ministrul Sanatatii: Vor veni saptamani si mai grele

Avem ministru nou la Sanatate, insa ideea de a testa bucurestenii nu a fost abandonata, ci doar recalibrata si va incepe de luni Intre timp, la nivelul UE se iau decizii majore. Parlamentul European a luat mai multe masuri intr-o sedinta extraordinara online. In schimb, sefii de stat si de guvern reuniti intr-o teleconferinta nu au reusit nici dupa 6 ore sa se puna de acord : Germania si Olanda nu vor ca UE sa acopere din fonduri comunitare iesirea din criza economica provocata de pandemie.Iar peste ocean, SUA au facut foarte multe teste si au ajuns sa aiba peste 85.000 de cazuri confirmate, mai mult decat tot ce a raportat (oficial) pana acum China, asa ca America devine epicentrul pandemiei Pe de alta parte, un studiu de la o universitate de prestigiu din Londra preconizeaza ca acest virus va ucide 1,8 milioane de oameni din lumea intreaga.- Noul ministru al Sanatatii, Nelu Tataru, si-a preluat vineri dimineata mandatul si a asigurat personalul medical ca va beneficia de materialele sanitare si echipamentele de protectie de care au nevoie."Sunt un om care a venit din teritoriu, la nivel local trebuie schimbate multe lucruri, autoritatile locale trebuie sa le respecte. Vom asigura necesarul de materiale sanitare si de protectie. Personalul medical va avea prioritate la testare.", a spus Nelu Tataru.Pacientii care vor avea nevoie de ingrijiri suplimentare vor fi transferati catre spitale din Radauti si Falticeni. Ultimele informatii aratau ca 100 de cadre medicale de la Spitalul Judetean Suceava sunt infectate cu noul coronavirus.- Actorul Mark Blum, in varsta de 69 de ani, cunoscut din filme ca "Desperately Seeking Susan" si "Crocodile Dundee", a murit din cauza unor complicatii provocate de Covid-19.- O linie de urgenta (helpline) pentru asistenta si suport psihologic a fost pusa la dispozitia persoanelor aflate in situatie de risc (perceput sau real) din cauza infectiei cu COVID-19, incepand de vineri, printr-un parteneriat intre Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Slatina si Colegiul Psihologilor din Romania - Filiala Olt.Numarul de telefon la care se poate apela pentru asistenta psihologica este 0757.309.555 si poate fi apelat de luni pana vineri in intervalul orar 8,00 - 14,00.Toate cazurile de imbolnavire raportate vineri, cu exceptia unuia, au fost inregistrate la persoane care se intorsesera din strainatate, potrivit Comisiei Nationale de Sanatate.- Armata americana a decis ca va inceta sa mai ofere unele date mai detaliate despre infectiile cu coronavirus in randurile sale, invocand ingrijorarea ca informatiile ar putea fi utilizate de adversari pe masura ce virusul se raspandeste.- Emblematicul stadion Maracana din Rio de Janeiro, "templul" fotbalului brazilian, va fi folosit ca spital improvizat pentru pacientii cu coronavirus. Stadionul Pacaembu din Sao Paulo si arena Mane Garrincha din capitala Brasilia au fost, de asemenea, transformate in spitale in ultimele zile.Ministerul Sanatatii din Brazilia a raportat 2.915 cazuri de coronavirus confirmate, dintre care 77 au fost fatale.- Infractiunile comise in Italia au scazut cu 64% in primele 22 de zile ale lunii martie fata de aceeasi perioada din 2019. Asta in conditiile in care tara e inchisa. Exista o exceptie: infractiunile informatice si, in special, solicitarea online a minorilor.- Planul european pentru reactivare economica ar fi trebuit sa fie adoptat joi, in cadrul unui summit al liderilor statelor membre UE, dar a esuat dupa ce Italia si Spania au cerut masuri mai clare, iar Germania si Olanda au spus ca refuza sa imparta costurile crizei sanitare.Disputele dintre cele patru state au facut ca, dupa sase ore de teleconferinta, sa nu fie luata nicio hotarare.- Epidemia de coronavirus ar putea face 1,8 milioane de morti in lume, chiar si cu masurile stricte destinate sa reduca propagarea, potrivit unei estimari facute publice de cercetatorii de la Imperial College din Londra.- Statele Unite au inregistrat, pana in prezent, mai multe cazuri de imbolnavire cu COVID-19 decat oricare alta tara din lume. Numarul a depasit totalul Chinei si este de peste 85.500, potrivit datelor Johns Hopkins University.- Parlamentul European a aprobat, joi, masuri de urgenta ca raspuns la criza provocata de pandemia COVID-19, in cadrul unei sesiuni extraordinare desfasurate la Bruxelles, in care voturile au fost exprimate, in mod exceptional, prin e-mail.- Inca o persoana a pierdut azi-noapte lupta cu COVID-19, al 24-lea deces din Romania . Este vorba despre o femeie, de 80 ani, din judetul Bacau, internata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi.