LIVE Am trecut de 3,4 milioane de cazuri de COVID-19 la nivel mondial. Rusia a inregistrat o crestere record a numarului de imbolnaviri

Ne aflam in a doua zi a minivacantei de 1 Mai, pe care, in mod obisnuit, romanii o petreceau departe de casa. In acest an, insa, suntem nevoiti sa stam fiecare la casa lui si sa respectam restrictiile impuse de autoritati pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus.Restrictii care se vor relaxa din 15 mai, dupa cum ne-au anuntat autoritatile. Insa este extrem de important ca pana atunci sa continuam sa respectam Ordonantele Militare aflate in vigoare pentru ca altfel, atrag atentia specialistii, numarul cazurilor ar putea creste foarte mult, iar restrictiile vor reveni.La nivel mondial, sunt peste 3,4 milioane de cazuri de COVID-19, iar numarul de morti din lume a trecut de 239.000. Vestea buna este ca pana acum, peste un milion de persoane diagnosticate cu COVID-19 au fost declarate vindecate, de la inceputul pandemiei.O alta veste buna vine din SUA, unde Agentia americana pentru alimente si medicamente (FDA) a autorizat folosirea antiviralului Remdesivir ca tratament pentru COVID-19.Urmareste toate datele statistice transmise in timp real pe site-ului Worldometers - Autoritatile sanitare chineze au anuntat sambata ca au inregistrat un singur caz de contaminare cu noul coronavirus in China continentala si ca nu au inregistrat niciun alt deces din cauza epidemiei. China are un total de 82.875 de cazuri de contaminare si 4.633 de decese.- Premierul irlandez Leo Varadkar a anuntat ca masurile de izolare si distantare sociala din cauza pandemiei de coronavirus vor fi extinse pana la 18 mai.- Australia a inceput sa relaxeze treptat restrictiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus, in contextul unei scaderi puternice a numarului cazurilor de infectare. Daca in urma cu numai o luna tara avea sute de cazuri noi de COVID-19 pe zi, atingand varful de 460 de cazuri pe 28 martie, numarul a scazut vineri la 16 cazuri. Este considerata acum unul dintre cele mai sigure locuri din lume Vineri s-au inregistrat 945 de noi cazuri noi. Epidemia a dus si la decesul altor 94 de persoane, astfel ca numarul total al mortilor a ajuns la 6.575.- 18 persoane au folosit vineri adeverinte false pentru a iesi din casa, in Capitala. Politia a intocmit pe numele lor dosare penale.Bilantul imbolnavirilor a crescut cu 7.933 de noi cazuri si a ajuns la 114.431. Totodata, in ultimele 24 de ore au murit 96 de persoane diagnosticate cu COVID-19, iar bilantul total al deceselor este de 1.169.- O fabrica de bere din Marea Britanie daruieste gratis clientilor berea ramasa nevanduta odata cu inceperea pandemiei. Fabrica de bere Alnwick din Northumberland le-a cerut localnicilor sa vina cu recipiente proprii pentru a-si lua butoaiele cu bere acasa, potrivit Mediafax.- Statele Unite au inregistrat 1.883 de decese provocate de COVID-19 in ultimele 24 de ore, bilant in usoara scadere comparativ cu zilele anterioare., informeaza Agerpres.- Agentia americana pentru securitatea alimentelor si medicamentelor (FDA) a autorizat de urgenta folosirea medicamentului Remdesivir pentru tratamentul impotriva COVID-19. Un studiu recent a aratat ca antiviralul ajuta la recuperarea intr-un timp scurt a persoanelor grav bolnave.