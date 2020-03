LIVE Costache isi da demisia de la Ministerul Sanatatii, dupa ce a anuntat ca va testa bucurestenii de COVID-19. Orban il regreta

LIVE TEXT

Premierul Ludovic Orban a confirmat demisia lui Victor Costache

Premierul Ludovic Orban a anuntat ca il va propune pentru aceasta functie pe secretarul de stat Nelu Tataru.Decizia poate avea legatura cu anuntul facut ieri de Victor Costache, cum ca toti bucurestenii vor fi testati pentru coronavirus.Nu se stie cum ar fi asa ceva posibil , avand in vedere ca acum tara noastra poate face doar 1.000 de teste pe zi.Romania ramane in izolare totala, cu armata care patruleaza pe strazi si interdictii de circulatie nemaintalnite dupa 1989.Bilantul de imbolnaviri din tara noastra a ajuns la 906 cazuri, din care 17 persoane au murit. Toate aceste decese au fost inregistrate in doar 4 zile.Situatia poate deveni dramatica pentru sistemul sanitar, avand in vedere ca mai mult de 100 de cadre medicale sunt infectate si alte sute se afla in izolare dupa ce au intrat in contact cu pacienti bolnavi si asteapta testarea. De la o ora la alta, aflam de alte spitale afectate.Amintim ca persoanele peste 65 de ani au voie sa iasa doar daca este absolut necesar si doar in intervalul 11:00-13:00 . Sanctiunile ajung pana la 5.000 de lei amenda.Pe plan extern, China arunca pisica: A legat originea pandemiei de Italia, dupa ce un profesor din Milano a declarat ca medicii de acolo au vazut cazuri de pneumonie "foarte ciudate" inca din noiembrie., a anuntat joi Institutul Robert-Koch, autoritatea federala germana in domeniul sanatatii.Numarul contaminarilor a crescut la 9.529, a precizat intr-un comunicat Executivul Boris Johnson.si a anuntat ca il va propune pentru aceasta functie pe secretarul de stat Nelu Tataru . Decizia de numire este insa la presedintele Klaus Iohannis, care intai va semna revocarea lui Costache si apoi noua desemnare.Premierul a precizat ca regreta demisia lui Costache, dar il intelege.- Pandemia a determinat organizatorii europeni ai Noptii Muzeelor sa modifice data de organizare a editiei 2020. Propunerea este pentru data de 14 noiembrie 2020. Evenimentul urma sa aiba loc pe 16 mai.- Parlamentul spaniol a adoptat in noaptea de miercuri spre joi un text prin care prelungeste de la 15 la 30 de zile starea de urgenta declarata in Spania.Izolarea aflata in vigoare in tara si inchiderea scolilor, restaurantelor si majoritatii magazinelor a fost prelunginta, astfel, pana la 14 aprilie.- Autoritatea Palestiniana a inregistrat un prim deces din cauza covid-19, o femeie in varsta de 60 de ani din Cisiordania ocupata, relateaza Reuters.- Testele rapide pentru coronavirus, fabricate de compania chineza Bioeasy, nu sunt sigure, avertizeaza microbiologii spanioli. Madridul a comandat 340.000 de astfel de kituri, in speranta ca poate testa mai rapid populatia pentru a afla proportiile raspandirii pandemiei.Potrivit Institutului de Sanatate Carlos III (ISCIII), in momentul in care testele au fost analizate, specialistii spanioli au aflat ca acestea au o precizie de doar 30%.- Antena3 sustine ca interimar la Sanatate va fi secretarul de stat Nelu Tataru.- O veste de ultima ora vine pe surse de la Palatul Victoria:Cert este ca la 10:30 iese Ludovic Orban la declaratii de presa.- Presedintele USR Neamt, deputatul Iulian Bulai, nu este de acord cu decizia ministrului Sanatatii de a testa pentru coronavirus toti locuitorii Bucurestiului. El considera ca prioritatea ar trebui sa fie Moldova.- Spitalul din orasul chinez Jinhua va trimite echipamente de protectie si materiale medicale la Mioveni, a anuntat primarul localitatii din Arges, Ion Georgescu.- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca a fost lansata o noua platforma online, datelazi.ro , care face referire la situatia in desfasurare determinata de raspandirea infectiei cu coronavirus (COVID-19). Grupul precizeaza ca noua platforma reprezinta o sursa oficiala de informare pentru public si reprezentantii media.Datelazi.ro prezinta infografii actualizate periodic pe baza datelor furnizate de autoritatile competente. Acest proiect este realizat pro-bono de Code for Romania in parteneriat cu Guvernul Romaniei prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei.- Un transport aerian cu 45 de tone de echipamente medicale , inclusiv 100.000 de combinezoane de protectie, din Coreea de Sud, a sosit pe aeroportul "Henri Coanda", anunta MApN.- Presedintele Klaus Iohannis va participa, de la ora 17:00, la o videoconferinta cu membrii Consiliului European pe tema masurilor privind gestionarea pandemiei COVID-19.- Senatul american a aprobat cu o majoritate covarsitoare un plan istoric de 2.000 de miliarde de dolari pentru sustinerea primei economii a lumii, afectata de pandemia de coronavirus, relateaza AFP.- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus a ajuns, miercuri, la 1.031 in Statele Unite, fiind de asemenea inregistrate 68.572 de cazuri confirmate, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins - Premierul britanic Boris Johnson anunta ca 405.000 de voluntari s-au inscris pentru a ajuta Serviciul National de Sanatate (NHS) sa faca fata epidemiei de coronavirus, transmite CNBC.- Seful Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), Roberto Azevedo, spune ca proiectiile arata ca scaderea economica si pierderile de locuri de munca provocate de pandemia de coronavirus vor fi mai grave decat recesiunea din 2008, transmite Reuters.- New York City a adoptat noi masuri agresive de combatere a extinderii coronaviruslui, care includ inchideri de strazi si interzicerea jocurilor sportive de echipa in parcurile publice.- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a emis un ordin de oprire a deplasarilor in strainatate ale trupelor americane, timp de 60 de zile, pentru a limita raspandirea coronavirusului intre soldati.- Presa chineza a legat originea pandemiei coronavirusului cu Italia, dupa ce un profesor din Milano a declarat ca medicii italieni au vazut cazuri de pneumonie "foarte ciudate" inca din noiembrie. Folosindu-se de aceste declaratii, Beijingul respinge acum datele potrivit carora orasul Wuhan este locul in care a izbucnit focarul ce a dus aparitia pandemiei de COVID-19.- O femeie de 36 de ani din sudul Londrei a murit zilele trecute, dupa ce a prezentat simptome specifice infectiei cu noul coronavirus, dar paramedicii au stabilit ca nu reprezinta o prioritate, scrie The Guardian.- Miliardarul Bill Ackman a investit o parte din averea sa personala pentru a ajuta la fabricarea kiturilor de testare pentru COVID-19, realizate de Covaxx, o filiala recent formata a companiei United Biomedical Inc., scrie Bloomberg.Miliardarul american a solicitat in mod repetat inchiderea completa a SUA timp de 30 de zile pentru a ajuta la combaterea raspandirii noului coronavirus.- Catedrala din Washington si-a adus aportul in lupta impotriva coronavirusului, anuntand descoperirea catorva mii de masti de protectie in cripta sa.Autoritatile religioase au gasit peste 5.000 de masti care fusesera cumparate in urma cu cativa ani pentru preoti si care au fost uitate in subsolul catedralei, relateaza AFP.