LIVE COVID-19: Avem 726 de decese in Romania. Ventilatoarele din China pot ucide pacientii, avertizeaza medici britanici

Este important ca, in aceste zile, sa respectam ordonantele militare, chiar daca in perioada asta din an eram obisnuiti sa mergem la plaja sau la iarba verde, sa facem gratare.Autoritatile au facut apel la populatie sa petreaca 1 Mai in case, intrucat "urmeaza un weekend de foc". De altfel, seful DSU, Raed Arafat, a spus ca, daca "nu respectam regulile, s-ar putea sa nu fie ultimele doua saptamani, s-ar putea sa se impuna si alte restrictii daca ne trezim cu un numar exploziv de cazuri".Cu 726 decese provocate de COVID-19 si 12.240 de cazuri confirmate, Romania inca este pe o panta ascendenta a pandemiei, nu am atins "varful".Totusi, peste 4.000 de persoane au fost declarate vindecate in tara noastra.La nivel mondial, sunt 3,3 milioane de cazuri de COVID-19, iar numarul de morti din lume a trecut de 234.000.Vestea buna a zilei este ca, pana acum, peste un milion de persoane diagnosticate cu COVID-19 au fost declarate vindecate, de la inceputul pandemiei.- Ungaria trebuie sa se pregateasca pentru un posibil al doilea val al epidemiei de coronavirus in lunile octombrie sau noiembrie, chiar daca cel mai probabil raspandirea COVID-19 va incetini pe perioada verii, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban., existand suspiciunea ca asistentele s-au imbolnavit dupa ce au intrat in contact cu un medic care nu a folosit echipament de protectie. De altfel, medicul a fost reclamat la Parchet de sotul uneia dintre asistente. DSP Vrancea nu comenteaza subiectul., a confirmat seful Directiei de Sanatate Publica (DSP) Botosani, Monica Adascalitei., avertizeaza medici britanici intr-o scrisoare.Aceste aparate prezinta probleme in alimentarea cu oxigen, nu pot fi curatate corespunzator, au un "design nefamiliar" si un manual de utilizare neclar si au fost fabricate pentru a fi folosite pe ambulante, nu in spital, avertizeaza ei in document.. Remdesivir e medicamentul in care isi pun acum speranta medici din intreaga lume, care trateaza pacienti cu COVID-19., anunta vineri Grupul de Comunicare Strategica. Astfel,- Fostul premier Mihai Tudose afirma, intr-o postare pe Facebook, ca avem un 1 Mai atipic, iar daca nu vrem ca la 1 Mai anul viitor sa vedem in strada cohorte de oameni disperati de lipsa unui loc de munca si a unui venit decent, trebuie sa discutam, urgent si responsabil, masuri concrete de stimulare economica.. Este vorba de jumatate din forta de munca a omenirii.- Autoritatile din Brazilia au raportat joi o cifra record de 7.218 de cazuri confirmate de imbolnavire cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, numarul total al contaminarilor ajungand la 85.380 de cazuri.- Numarul testelor pentru COVID care se fac in Oltenia a scazut, dupa ce Spitalul de Boli infectioase Craiova a ramas fara kituri automate de testare. Medicii au comandat teste automate din SUA. Pana acum, la spitalele din Craiova au fost efectuate peste 3.500 de teste.- Autoritatile analizeaza daca romanii vor putea sa faca nunti dupa data de 15 mai, cand se ridica starea de urgenta, a afirmat ministrul de Interne, Marcel Vela, pe pagina sa de Facebook, unde a raspuns mai multor intrebari adresate de cetateni., dupa ce saptamana aceasta au fost redeschise micile magazine si va decide in cateva zile in privinta scolilor si a evenimentelor sportive.- Primele rezultate ale unor analize serologice efectuate in provincia Bergamo din regiunea Lombardia - cea mai afectata de COVID-19 - arata ca- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a confirmat ca- Autoritatile sanitare chineze au anuntat vineri ca au inregistrat joi alte 12 contaminari cu noul coronavirus in China continentala si ca nu au inregistrat niciun alt deces din cauza epidemiei.- American Airlines, Delta Air Lines si United Airlines au transmis joi ca, in curand, vor impune o noua masura de siguranta - vor cere tuturor pasagerilor sa isi acopere fetele in timpul zborurilor.- Statele Unite au inregistrat 2.053 de morti din cauza noului coronavirus in ultimele 24 de ore. Dupa o scadere duminica si luni, bilantul zilnic al deceselor a urcat trei zile la rand la peste 2.000 de morti, potrivit acestui bilant intocmit joi, la ora locala 20.30 (3.30, ora Romaniei)., potrivit datelor Johns Hopkins University.- Compania farmaceutica britanica AstraZeneca s-a asociat joi cu Universitatea Oxford pentru a contribui la dezvoltarea, productia si distribuirea unui posibil vaccin pentru COVID-19, in conditiile in care producatori de medicamente din toata lumea se intrec sa gaseasca o solutie impotriva acestei boli mortale.