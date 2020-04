LIVE Un mare spital din Bucuresti isi schimba conducerea. Inca un medic a pierdut lupta cu coronavirusul

LIVE TEXT

Un doctor din judetul Hunedoara a murit din cauza coronavirusului

Incepand de azi,Pentru asta, ieri a fost data o noua ordonanta militara, nr. 10 , care contine si noi restrictii de zbor si reguli prin care e limitat contactul postasilor cu cetatenii carora le livreaza.Tot in legatura cu relaxarea de dupa 15 mai, premierul Orban a anuntat ridicarea restrictiilor de circulatie in localitati si deschiderea parcurilor si hotelurilor.Totusi, Romania inregistreaza 11.339 de cazuri, iar bilantul total al mortilor a ajuns la 647. Sunt inregistrati oficial si 75 de romani decedati in strainatate, cei mai multi in Marea Britanie: 24.Pe de alta parte, un anunt foarte important a venit ieri de la presedintele Klaus Iohannis Anul scolar va continua online pana pe 12 iunie, iar elevii vor avea mediile incheiate cu notele pe care le au acum.Ulterior, ministrul Educatiei, Monica Anisie, a precizat ca Evaluarea Nationala se va sustine incepand cu 15 iunie , iar examenul de Bac va incepe cu probele scrise pe 22 iunie.La nivel mondial, am depasit pragul de 3 milioane de oameni infectati cu noul coronavirus, iar numarul de morti a trecut deja de 211.000.- GCS transmite, referitor la medicul din Hunedoara ucis de COVID-19, ca "din primele informatii este vorba despre un medic in varsta de 70 ani care lucra in colaborare la sectia de medicina interna la Spitalul Municipal Brad".- Presedintele american Donald Trump a fost avertizat in mai multe randuri in legatura cu pericolul reprezentat de noul coronavirus, in rapoarte ale serviciilor de informatii americane in ianuarie si februarie, a relatat luni cotidianul The Washington Post.- Este prea devreme sa fie ridicata starea de urgenta in Japonia legata de noul coronavirus, a declarat marti seful Asociatiei Medicilor niponi (JMA), Yoshitake Yokokura, adaugand ca va fi dificil pentru Tokyo sa organizeze Jocurile Olimpice anul viitor in absenta unui vaccin eficient.- Premierul spaniol Pedro Sanchez urmeaza sa prezinte marti un plan pentru renuntarea treptata la restrictii, dupa sase saptamani in care autoritatile de la Madrid au impus unele din cele mai severe masuri de combatere a epidemiei de COVID-19. Tot marti, si guvernul Frantei va comunica intentiile privind relaxarea restrictiilor., anunta primarul din Brad, Florin Cazacu.- Conducerea Ministerului Sanatatii a decis incetarea contractului de management al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti (SUUB) pentru Adriana Nica, care era deja suspendata din functie.Conducerea SUUB va fi asigurata de, care a fost a numit incepand de astazi in functia de manager interimar al unitatii medicale, pentru o perioada de 6 luni.- Neoelandezii s-au asezat la cozi pentru burgeri, cartofi prajiti si cafea, marti, dupa o luna de carantina care, potrivit premierului Jacinda Ardern, a contribuit la eliminarea cazurilor de transmitere comunitara a coronavirusului.Aproximativ 400.000 de persoane s-au reintors la munca dupa ce Ardern a redus cu o treapta nivelul de alerta la nivel national, relaxand unele dintre restrictiile dure care au condus la suspendarea afacerilor si activitatii institutiilor timp de cateva saptamani.- Un medic american aflat in prima linie a luptei impotriva coronavirusului s-a sinucis. Medicul insusi s-a imbolnavit de coronavirus si a revenit la locul de munca dupa o saptamana si jumatate, dar spitalul a trimis-o inapoi acasa, sa-si continue recuperarea.- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat luni o interdictie de circulatie pentru persoane timp de trei zile, incepand cu 1 mai, in 31 de orase si provincii din Turcia pentru a limita raspandirea noului tip de coronavirus.- Consiliul Judetean Cluj si Spitalul Polaris Medical au semnat luni contractul de colaborare in vederea combaterii COVID-19, prin care Spitalul Polaris Medical devine o extensie a Spitalului Clinic de Boli Infectioase din Cluj-Napoca, astfel ca 180 de locuri suplimentare vor putea fi alocate tratarii pacientilor cu COVID-19.- Presedintele Donald Trump a spus ca nu isi poate imagina de ce a crescut in SUA numarul de apeluri la urgenta cu privire la ingerarea de dezinfectant, dupa ce a sugerat injectarea unei astfel de substante pentru a trata coronavirusul.- Aproape un milion de persoane au fost infectate cu noul coronavirus in SUA. Bilantul deceselor in ultimele 24 de ore a fost de 1.303. Astfel, bilantul total al mortilor a atins 56.144.- Profitul Adidas a scazut cu peste 90% in primul trimestru, iar vanzarile cu 19%, ca urmare a masurilor de inchidere a magazinelor, in timp ce pentru trimestrul al doilea compania anticipeaza un declin al vanzarilor de peste 40%. Autoritatile sanitare din Marea Britanie au detectat o noua boala inflamatorie care afecteaza copii de toate varstele si care ar putea avea legatura cu COVID-19.Patologia prezinta simptome mai grave decat la COVID-19, unele similare cu sindromul socului toxic sau cu o boala Kawasaki atipica, care face ca vasele sangvine sa se inflameze si sa se umfle. Alte simptome sunt dureri abdominale, tulburari gastrointestinale si inflamatii cardiace.- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat ca incepand cu 16 mai "este cert" ca se vor elimina restrictiile in ceea ce priveste circulatia in interiorul localitatilor, insa a precizat ca deplasarea intre localitati se va face cu anumite restrictii, ce urmeaza sa fie stabilite.- Cercetatorii Departamentului de Sanatate al orasului New York au inceput sa analizeze materialul genetic al noului coronavirus pentru a urmari originile eventualelor epidemii care ar putea aparea in lunile urmatoare, in timp ce analizeaza cu precautie sa redeschida orasul care este in mare parte inchis.- Apple a decis sa amane cu aproximativ o luna lansarea productiei noilor iPhone-uri 5G care vor fi prezentate in acest an, din cauza pandemiei care a provocat scaderea cererii si a perturbat activitatile fabricilor din Asia, potrivit unor surse citate de Wall Street Journal.- Liderul Uniunii Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) Iasi, Laviniu Lacusta, sustine ca este riscant ca scolile sa fie deschise in iunie pentru elevii din anii terminali, cerandu-i presedintelui Klaus Iohannis sa revina asupra deciziei - Comisia Europeana a elaborat un ghid privind administrarea de plasma pacientilor cu noul coronavirus, dar in Romania protocolul de administrare nu este inca stabilit. In zeci de tari medicii administreaza deja plasma convalescenta pacientilor infectati aflati in stare grava, iar rezultatele sunt bune."Protocoalele privind colectarea de plasma, metodologia este excesiv de birocratica, depaseste cu foarte mult rigorile pe care le-au stabilit atat ghidul european pentru colectarea de plasma, cat si ghidurile stabilite in celelalte tari", a declarat Florin Hozoc, reprezentantul firmei care a donat spitalelor echipamente de plasmafereza.Asa se face ca potentialii donatori inca asteapta sa doneze plasma hiperimuna. Si sunt in Romania in jur de 3.000 de persoane vindecate.- Azi se reuneste Consiliul Justitie si Afaceri Interne al Uniunii Europene, in varianta afaceri interne, pentru a discuta despre stadiul raspunsului UE la pandemia COVID-19 din perspectiva domeniului afaceri interne. La videoconferinta vor participa, de asemenea, si tarile asociate Schengen.- China continentala a raportat pentru ziua de luni sase noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, cu trei mai mult decat in ziua precedenta, ceea ce ridica bilantul total al contaminarilor cu COVID-19 la 82.836.