LIVE Ce inseamna iresponsabilitatea unui singur om: Un cartier intreg din Buzau este in carantina

Chiar si cu aceste cifre, oficialii spun ca nu am atins varful epidemiei si ca este posibil ca 15 mai sa nu insemne relaxarea masurilor, asa cum speram cu totii, daca bilanturile zilnice nu vor scadea.Saptamana aceasta este cruciala pentru decizia care va fi luata: daca va fi sau nu prelungita starea de urgenta. In orice caz, chiar daca putem vorbi de o relaxare dupa 15 mai, aceasta va fi graduala si neuniforma pe teritoriul tarii: focarele de coronavirus vor avea un tratament diferit.De altfel, a mai aparut un focar la Buzau, unde un cartier a fost carantinat dupa aparitia mai multor cazuri, toate din vina unui barbat care nu a respectat ordonantele militare si s-a dus la rude de Paste.Vestea buna este ca Dacia si Ford reiau de azi productia de masini.Mai multe tari din Europa incep sa iasa, incet-incet, din izolare si sa anuleze din restrictiile impuse pentru a preveni raspandirea virusului.La nivel mondial, sunt peste 3,5 milioane de cazuri de COVID-19, iar numarul de morti din lume a trecut de 248.000. Urmareste toate datele statistice transmise in timp real pe site-ului Worldometers - Presedintele Klaus Iohannis, va avea, la ora 12:00, la Cotroceni, o sedinta cu prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul de Interne Marcel Vela, ministrul Sanatatii Nelu Tataru, ministrul Apararii Nicolae Ciuca, ministrul Economiei Virgil Popescu, ministrul Educatiei Monica Anisie si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. La final, Iohannis va sustine o declaratie de presa.- Comisia Europeana va fi, luni, gazda unei videoconferinte internationale care isi propune strangerea de fonduri destinate eforturilor de dezvoltare a unui vaccin si a unor tratamente eficace impotriva noului coronavirus. Se asteapta ca videoconferinta sa stranga cel putin 7,5 miliarde de euro, fonduri ce vor fi alocate in special unor organizatii de sanatate mondiale si retele de cercetare.- Activitatea de productie pe platforma industriala Dacia de la Mioveni va fi reluata luni, in ambele uzine. Pe 21 aprilie, activitatile de productie au fost reluate partial, pe baza de voluntariat, in cadrul Uzinei Mecanice si Sasiuri, respectiv Uzinei Vehicule, in departamentul Presaj.- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a reiterat, in fata a mii de manifestanti veniti sa il sprijine la Brasilia, discursul sau impotriva masurilor de izolare in timp ce numarul cazuri de COVID-19 explodeaza.In Brazilia, restrictiile tin de resortul guvernatorilor de state, care le impun local, in mod mai mult sau mai putin sever."Distrugerea locurilor de munca din partea anumitor guvernatori este iresponsabila si inadmisibila. Vom plati un pret urias in viitor", a declarat seful statului.- Ford reia de luni, gradual, productia de vehicule si motoare la principalele sale uzine din Europa, iar la Craiova activitatea se va relua in mod etapizat, intr-un singur schimb de lucru, atat in Sectia de Productie Vehicule, cat si in cea de Productie Motoare.- Uber a decis sa impuna purtarea mastilor de protectie in masinile inscrise in cadrul serviciului si va folosi tehnologia pentru a se asigura ca noile reguli sunt respectate. Purtarea mastilor va fi obligatorie atat pentru soferi, cat si pentru pasageri. Nu este clar cand si exact in ce tari va fi impusa aceasta obligatie, insa, ca si alte schimbari, Uber va incepe sa impuna noua regula in SUA.- Donald Trump este "foarte increzator" ca un vaccin impotriva COVID-19 va fi disponibil pana la finalul anului. Presedintele a adaugat ca, din cauza acestei boli, este posibil sa moara pana la 100.000 de americani.- O aplicatie sustinuta de statul francez pentru urmarirea contactelor persoanelor infectate cu noul coronavirus, numita "StopCOVID", va intra in testare pe 11 mai, data la care autoritatile vor incepe relaxarea restrictiilor. Ca si alte tari din Europa, Franta a optat pentru solutia Bluetooth, a apropierii intre dispozitivele mobile, respingand alternativa de utilizare a datelor de localizare, folosita de unele tari din Asia.- Cartierul Posta din Buzau, cu o populatie de circa 2.000 de locuitori, a intrat in carantina pentru 14 zile dupa ce, duminica, au fost confirmate 19 de cazuri de imbolnavire cu COVID-19. Printre pacienti sunt si doi copii cu varsta de un an.Potrivit prefectului judetului Buzau, Leonard Dimian, sursa focarului este un barbat de 41 de ani, care nu a respectat ordonantele militare si s-a deplasat in judetul Ialomita, unde si-a vizitat rudele de Paste. Acolo a contractat virusul de la socrul sau.- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, arata ca cel mai probabil mall-urile nu vor fi printre primele deschise dupa data de 15 mai.El a mai spus ca, in zonele unde sunt focare, restrictiile nu vor fi relaxate, precizand ca Suceava, primul oras in care a fost instituita carantina, va trebui sa mai suporte masurile pana se rezolva problema. Peste 4 milioane de italieni se intorc luni la munca . Premierul Giuseppe Conte arata ca astfel incepe faza a doua a iesirii din carantina: cea de coexistenta cu virusul.Si alte tari din Europa incep sa iasa, incet-incet, din izolare si sa anuleze din restrictiile impuse pentru a preveni raspandirea virusului.- Coronavirusul a facut 1.450 de morti in SUA in ultimele 24 de ore, a anuntat Universitatea Johns Hopkins, o valoare stabila in raportul cu ziua precedenta, ce ridica bilantul total american la peste 67.000 de decese.