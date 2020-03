LIVE Cele mai noi date despre coronavirus din Romania si din lume: Trump a suspendat zborurile din Europa spre SUA, cu o exceptie

LIVE TEXT

Ziare.

com

In Romania, avem, pana acum, confirmate 47 de cazuri, dintre care 18 au fost confirmate miercuri. Doi pacienti dintre cei infectati cu acest coronavirus sunt in stare grava si se afla la terapie intensiva. Pana acum, 6 persoane au fost declarate vindecate, in Romania.Incepand de miercuri, s-au inchis scolile, gradinitele si universitatile timp de o saptamana si jumatate, pana pe 22 martie.De asemenea, tot incepand de miercuri, pana la finalul lunii, vor fi suspendate cursele de transport de persoane din si spre Italia , dupa ce de luni s-au anulat toate zborurile.- Numarul total de cazuri COVID-19 confirmate la nivel global a depasit 118.000. De asemenea, numarul oficial al deceselor provocate de noul coronavirus a ajuns la aproape 4.300 in cursul zilei de miercuri, anunta News.ro, citand CNN.- Armata americana a anuntat ca a decis, din cauza pandemiei de coronavirus, sa reduca amploarea exercitiului militar Defender-Europe 20 la care intentiona sa trimita pana in luna mai 20.000 de soldati, relateaza AFP."Dupa o revizuire atenta a activitatilor in curs in cadrul exercitiului Defender-Europe 20 si in contextul epidemiei provocate de coronavirus, vom modifica exercitiul prin reducerea numarului de participanti americani", a anuntat armata intr-un comunicat de presa, noteaza Agerpres.- Conform unor surse oficiale citate de News.ro, ar urma sa fie inchise sapte puncte de trecere a frontierei intre Romania si Serbia, de comun acord cu tara vecina. Masura ar urma sa intre in vigoare joi dimineata.Ar fi vorba despre:- PTF rutier Vrbica - Valcani (Timis)- PTF rutier Nakovo - Lunga (Timis)- PTF rutier Jasa Tomic - Foeni (Timis)- PTF rutier Kaludjerovo - Naidas (Caras-Severin)- PTF naval/rutier Golubac - Moldova Noua (Caras-Severin)- PTF naval Kladovo - Drobeta Turnu Severin (Mehedinti)- PTF rutier Kusjak - Portile de Fier II (Mehedinti)- Actorul Tom Hanks spune ca el si sotia sa, Rita Wilson, au fost diagnosticati cu noul coronavirus, anunuta CNN.- Presedintele american, Donald Trump, a suspendat toate zborurile dinspre tarile europene in SUA - cu exceptia Regatului Unit - timp de 30 de zile.