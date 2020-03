LIVE 184 de cazuri de coronavirus in Romania. Tot mai putine judete fara imbolnaviri

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

Au fost inregistrate 16 cazuri noi de coronavirus in Romania

numarul persoanelor declarate vindecate a crescut la 16

Scolile si universitatile raman inchise si la acest moment cele mai multe masuri sunt pentru sustinerea sistemului de sanatate, urmand sa fie luate si masuri de sustinere a economiei.Pana acum, in tara noastra au fost confirmate 184 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Dintre acestea, 16 persoane au fost declarate vindecate. La acest moment, singurele judete in care nu s-au inregistrat cazuri sunt Sibiu, Dambovita, Alba, Calarasi, Arges, Harghita, Tulcea si Giurgiu.La nivel global, bilantul pandemiei de coronavirus a ajuns la peste 182.000 de persoane infectate si mai mult de 7.100 de decese.Bucurestiul are 43 de cazuri, Hunedoara - 21, Timis - 17, Iasi - 13, Constanta - 12, Arad - 8, Brasov - 6, Ilfov - 6, Caras Severin - 5, Neamt - 5, Mures - 4, Suceava - 4, Cluj - 4, Covasna - 4, Dolj - 3, Buzau - 2, Galati - 2, Mehedinti - 2, Valcea - 2, Gorj - 2, Braila - 2, Ialomita - 2, Olt - 2, Teleorman - 2, Vrancea - 2, Bacau - 1, Bihor - 1, Botosani - 1, Maramures - 1, Prahova - 1, Satu Mare - 1, Bistrita Nasaud - 1, Vaslui -1, Salaj - 1.- La nivel national au fost instalate 162 de corturi. Acestea sunt destinate triajului medical, fluidizarii traficului la punctele de trecere a frontierei, respectiv asigurarii solicitarilor pentru suplimentarea spatiilor de carantina.- Numarul dosarelor penale deschise pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor a crescut la 36. Acestea sunt destinate triajului medical, fluidizarii traficului la punctele de trecere a frontierei, respectiv asigurarii solicitarilor pentru suplimentarea spatiilor de carantina.- Numarul dosarelor penale deschise pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor a crescut la 36.de ieri de la 18:00. Bilantul a ajuns la 184, darCele 16 noi cazuri confirmate sunt: 7 in Iasi, 2 in Suceava, 2 in Neamt si cate unul in Ialomita, Mures, Botosani, Bistrita Nasaud si Vrancea. Persoanele confirmate pozitiv au varste cuprinse intre 21 si 65 de ani.Pe teritoriul Romaniei,- "Saturday Night Live" (SNL) se adauga listei de emisiuni televizate care sisteaza productia din cauza pandemiei de coronavirus, a confirmat luni NBC.- Primul caz de coronavirus din judetul Bistrita-Nasaud a fost confirmat la un barbat de 32 ani, care se afla in izolare la domiciliu dupa ce s-a intors din Italia, scrie News.ro- Primul pacient din Caras-Severin confirmat cu coronavirus, tanarul resitean de 27 de ani, care lucreaza la un mare retailer din municipiu, a fost externat luni seara de la Spitalul de Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, scrie Agerpres.- Actorul norvegian Kristofer Hivju, care a jucat rolul Tormund Giantsbane in serialul HBO "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones", este cea mai recenta vedeta care a fost diagnosticata cu COVID-19.- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus in Irlanda a ajuns, luni seara, la 223 de cazuri dupa ce cu o zi inainte au fost 169. Autoritatile se asteapta ca numarul imbolnavirilor sa creasca dramatic, scrie Mediafax.- Bilantul noilor infectari cu coronavirus in Coreea de Sud arata o usoara crestere, cu 84 de noi cazuri inregistrate luni, potrivit cifrelor comunicate marti de autoritati.- Autoritatile sarbe au amanat luni, din cauza coronavirusului, alegerile parlamentare, regionale si locale, programate sa aiba loc la 26 aprilie, informeaza Agerpres.- Bulgaria a interzis intrarea pe teritoriul sau a cetatenilor din 15 tari cu focare mari de coronavirus: Germania, Franta, Italia, Spania, Olanda, Marea Britanie, Elvetia, China, Iran, Bangladesh, India, Maldive, Nepal, Sri Lanka si Coreea de Sud, incepand cu 18 martie, a declarat ministrul sanatatii, conform Mediafax.- Premierul britanic Boris Johnson a cerut luni oprirea tuturor activitatile sociale din Marea Britanie si a ordonat persoanelor vulnerabile sa se izoleze timp de 12 saptamani, transmite Reuters.- Cele mai importante companii din online, Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter si YouTube au emis o declaratie comuna prin care isi iau angajamentul de a lupta impotriva fraudei si a dezinformarilor pe tema noului coronavirus.- Actorul britanic Idris Elba, 47 de ani, a fost confirmat cu noul coronavirus, a anunat chiar el intr-un video postat pe o retea sociala.- Platforma Amazon a suspendat toate proiectele, din cauza noului coronaviurs, inclusiv filmarile la serialul "Lord of the Rings".- Suedia a anuntat luni un plan de ajutorare a intreprinderilor de pana la 28 de miliarde de euro in fata consecintelor economice ale noului coronavirus.- Actorul american Tom Hanks, confirmat cu noul coronavirus, a parasit spitalul australian in care a fost plasat in carantina. Sotia sa, Rita Wilson, ramane insa internata.- China a raportat marti un singur nou caz de origine locala de contaminare cu coronavirus, dar si 20 de cazuri importate de persoane care au intrat in tara, scrie Agerpres.- Premierul ceh, Andrej Babis, a carui tara produce esentialul energiei sale cu ajutorul centralelor atomice si pe carbune, a afirmat luni ca Uniunea Europeana ar trebui sa lase deoparte proiectul sau "Green Deal" pentru a combate coronavirusul, noteaza AFP, citata de Agerpres.- Preturile petrolului au scazut luni sub 30 de dolari pe baril, pe fondul agravarii epidemiei de coronavirus, amplificand temerile ca restrictiile impuse de guverne pentru a tine sub control rabandirea imbolnavirilor vor provoca o recesiune globala, transmite Reuters, citata de News.ro- Alegerile primare din statul american Ohio se amana din cauza coronavirusului. Guvernatorul republican de Ohio, Mike DeWine, a afirmat pe Twitter luni seara tarziu ca a vota in plina criza de COVID-19 "i-ar obliga pe angajatii birourilor de vot si pe alegatori sa se puna intr-o situatie inacceptabila de pericol sanitar de a se contamina cu virusul".- Noua Zeelanda a anuntat un plan de relansare de 12,1 miliarde de dolari neozeelandezi (6,5 miliarde de euro) pentru a face fata socului economic provocat de pandemia de coronavirus.- Presedintele Nicolas Maduro a decretat luni "carantina totala" in Venezuela pentru a lupta impotriva coronavirusului care a infectat 33 de persoane in tara pana in prezent, fara sa se inregistreze vreun deces, relateaza Agerpres.- Indicii bursieri de pe Wall Street au inregistrat luni cel mai grav declin consemnat dupa 1987, iar indicele S&P 500 a inchis la cel mai redus nivel din decembrie 2018, din cauza ingrijorarilor pe fondul pandemiei de coronavirus.- Sute de detinuti au evadat in statul Sao Paulo, Brazilia, luni, cu o zi inainte ca vizitele in inchisori si programele de munca in afara centrelor de detentie sa fie suspendate din cauza pandemiei de coronavirus.- Politia din Spania foloseste drone echipate cu difuzoare pentru a-i trimite pe oamenii aflati pe strazi acasa, transmite Gizmodo, citat de Mediafax.