LIVE Cele mai noi date despre coronavirus din Romania si din lume: Inca cinci cazuri in Bucuresti

In Romania, 2 dintre pacienti sunt la terapie intensiva si starea lor de sanatatea este grava. Pana acum, 6 persoane au fost declarate vindecate, in tara noastra.- Bulgaria se pregateste sa declare starea de urgenta pentru a opri raspandirea coronavirusului, premierul Boiko Borisov anuntand ca numarul cazurilor de infectare a ajuns joi la 23, de la 7 in urma cu o zi. Bulgaria a consemnat miercuri si primul deces.- Primul cetatean cubanez diagnosticat pozitiv pentru coronavirus a fost anuntat joi de Ministerul Sanatatii Publice (Minsap) din Cuba, dupa trei cazuri confirmate la turisti italieni, raportate in ultimele 24 de ore, relateaza EFE, citata de Agerpres.- Actorul american Tom Hanks si sotia sa, Rita Wilson, care se afla in carantina la Gold Coast, pe coasta de est a Australiei, dupa ce au fost testati pozitiv pentru COVID-19, au spus ca iau lucrurile "pe rand", relateaza vineri DPA."Avem COVID-19 si suntem izolati ca sa nu o raspandim. Sunt unii carora le-ar putea provoca o boala foarte serioasa. Luam lucrurile pe rand", a scris Hanks pe Twitter. Alaturi de o fotografie cu el si sotia sa, Hanks a scris ca amandoi le multumesc celor din Australia "care ne ingrijesc atat de bine", noteaza Agerpres.- Primarul comunei Borsa, judetul Maramures, Sorin Timis, vrea sa trimita doua autocare dupa zeci de localnici care sunt blocati in Italia, dupa ce hotelurile la care lucrau s-au inchis: "I-au scos pe romani in strada. Vreau sa trimit doua autocare dupa ei, dar nu stiu daca pot tranzita Ungaria", arata Mediafax.Sorin Timis a facut, vineri, un apel la autoritatile romane, la MAE si MAI, sa intervina pentru repatrierea locuitorilor din Borsa si sa nu ii abandoneze.- O membra a Misiunii filipineze la Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a fost testata pozitiv cu noul coronavirus joi seara, intreaga echipa intrand ulterior in autoizolare, transmite vineri DPA, citata de Agerpres.- Singapore vor interzice incepand de luni intrarea sau tranzitarea acestui teritoriu in cazul persoanelor care au fost in Italia, Franta, Spania si Germania in ultimele 14 zile, a indicat vineri Ministerul Sanatatii, potrivit Reuters, citat de Agerpres.- Nepalul a urmat vineri exemplul Chinei suspendand eliberarea permiselor de ascensiune pe Everest din cauza epidemiei de COVID-19 cu cateva saptamani inainte de debutul sezonului de escalada, informeaza AFP, citata de Agerpres.- Parcurile tematice Walt Disney World Resort din Florida si Disneyland Paris vor fi inchise, incepand cu 14 martie, timp de doua saptamani, au anuntat reprezentantii companiei.- Companiile aeriene au cerut sprijin financiar de urgenta din partea guvernelor, din cauza noilor restrictii de calatorie impuse de Statele Unite pe rutele cu Europa care au rolul sa combata epidemia de coronavirus, transmite Reuters. Asociatia Internationala a Transporturilor Aeriene (IATA) a cerut guvernelor sa analizeze acordarea unor linii de creditate, reducerea costurilor de infrastructura si reducerea taxelor, noteaza News.ro.- Premierul Australiei, Scott Morrison, a recomandat, vineri, sa fie anulate adunarile in masa care nu sunt esentiale, in incercarea de a combate raspandirea coronavirusului, relateaza DPA. Guvernul recomanda anularea, incepand de luni, a tuturor "adunarilor organizate neesentiale de peste 500 de persoane sau mai mult", noteaza Agerpres- India a inregistrat, vineri, primul deces cauzat de COVID-19. Este vorba despre un barbat care a revenit recent in statul Karnataka dintr-un pelerinaj la Mecca, anunta News.ro.- China a raportat vineri numai opt noi cazuri de contaminare cu coronavirus, cea mai scazuta cifra de la inceputul publicarii de statistici asupra epidemiei la mijlocul lunii ianuarie, relateaza AFP, citata de Agerpres.- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a lansat un apel, joi seara, la formarea "imediata" a unui guvern national de urgenta pentru a face fata raspandirii noului coronavirus, anuntand, in acelasi timp, inchiderea scolilor si universitatilor, anunta Agerpres.- Coreea de Sud, care a fost cel mai mare focar al epidemiei de COVID-19 dupa China, a raportat vineri cel mai scazut numar de noi cazuri de infectii cu noul coronavirus din ultimele trei saptamani, noteaza AFP. Pentru prima data, numarul de pacienti vindecati l-a depasit joi pe cel al noilor contaminari, au anuntat vineri si Centrele din Coreea pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (KCDC), arata Agerpres.In total, joi au fost inregistrate 110 noi cazuri, cea ce ridica la 7.979 totalul persoanelor contaminate in Coreea de Sud.- Slovenia a anuntat ca boala COVID-19 este o epidemie si a activat planul de urgenta national, potrivit unui comunicat al guvernului de la Ljubljana, citat de Mediafax.Comunicatul a fost transmis dupa ce s-au inregistrat 96 de cazuri de infectare cu noul coronavirus in Slovenia.- Sotia premierului canadian Justin Trudeau, a fost diagnosticata cu noul coronavirus, transmite publicatia New York Post, citata de Mediafax. Sophie Gregoire Trudeau, in varsta de 44 de ani, a inceput sa se simta rau miercuri, dupa ce s-a intors in Canada de la un eveniment organizat la Londra. Premierul isi va continua munca de acasa, urmand ca vineri sa se adreseze poporului canadian.