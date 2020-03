LIVE Criza coronavirus - cele mai noi date din Romania si din lume

LIVE TEXT

Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU) a decis, luni, inchiderea scolilor si gradinitelor timp de o saptamana , masura ce se va aplica incepand de miercuri.In Capitala, primaria a inchis toate teatrele De asemenea, incepand de miercuri, pana la finalul lunii, vor fi suspendate cursele de transport de persoane din si spre Italia Luni seara au fost confirmate alte doua cazuri de imbolnaviri cu COVID-19, astfel ca bilantul in tara noastra ajunge la. Este vorba despre o femeie de 73 de ani din Buzau si un barbat in varsta de 60 de ani din Capitala.Totodata, numarul deceselor provocate de noul coronavirus la nivel global a depasit 4.000, marti dimineata, iar numarul cazurilor de imbolnaviri creste si el.- Centrul de ingrijiri medicale din zona Seattle, aflat in epicentrul uneia dintre cele mai mari epidemii de coronavirus din Statele Unite, a anuntat ca nu detine truse pentru testarea unui numar de 65 de angajati care prezinta simptome ale bolii respiratorii care a ucis cel putin 13 pacienti din cadrul unitatii, informeaza Reuters, citat de Agerpres.- Primarul din Constanta, Decebal Fagadau, a anuntat ca se suspenda activitatea creselor aflate in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala incepand de pe 11 martie pana pe 22 cu posibilitatea prelungirii acestui termen. De asemenea, se suspenda activitatea cluburilor pentru persoane varstnice si se restrictioneaza total accesul vizitatorilor la Caminul pentru Persoane Varstnice, iar seniorii cazati aici vor ramane in incinta in acest interval.- Si Tunisia, unde au fost confirmate cinci cazuri de coronavirus, a anuntat suspendarea legaturilor maritime cu Italia, ca masura de precautie impotriva propagarii epidemiei, noteaza Agerpres. In ce priveste transportul aerian, s-a decis limitarea zborurilor dinspre Italia.- Malta a suspendat toate legaturile de transport de pasageri cu Italia, dupa confirmarea a patru cazuri de contaminare cu coronavirus. Un serviciu zilnic de feribot intre Sicilia si Malta va fi folosit doar pentru transportul de medicamente si marfuri.- Pentru prima data de la izbucnirea epidemiei, presedintele Chinei, Xi Jinping, a mers marti dimineata la Wuhan (centru), orasul epicentru al COVID-19, a anuntat agentia Xinhua, preluata de AFP. Acesta se va intalni cu locuitori, medici, bolnavi si responsabili politici, noteaza Agerpres.- Presedintele polonez, Andrzej Duda, a anuntat ca nu va organiza mari mitinguri de campanie pentru viitoarele alegeri, in incercarea de a preveni raspandirea coronavirusului, care a infestat 17 persoane in Polonia, anunta Agerpres, citand Reuters. Polonezii sunt asteptati in mai la urne, la un scrutin prezidential care va fi crucial pentru sperantele Partidului Lege si Justitie (Pis), formatiune nationalista aflata la guvernare, de a-si implementa agenda politica.- Presedintele american, Donald Trump, nu a efectuat un test pentru noul coronavirus, a anuntat, luni, Casa Alba, sustinad ca nu este nevoie pentru ca nu a avut niciun contact strans prelungit cu nimeni despre care s-a confirmat ca a contractat virusul si niciun fel de simptome, a declarat purtatoarea de cuvant Stephanie Grisham, citata de DPA, anunta Agerpres. Ambasada Israelului in Romania a transmis ca guvernul israelian a anuntat luarea deciziei de a inaspri conditiile de acces in #Israel, timp de 14 zile, incepand cu ziua de joi, 12 martie 2020, ora 20:00."Turistii care se afla deja in Israel, cat si cei care urmeaza sa plece in Israel in urmatoarele zile si vor intra in tara pana la data susmentionata isi vor putea desfasura calatoria in mod normal. Incepand de joi, 12 martie 2020 ora 20:00, accesul pe teritoriul statului Israel va fi permis numai cetatenilor acestuia, ori turistilor care demonstreaza ca pot respecta procedura de carantina la domiciliu pentru 14 zile (de exemplu: persoane care au rude sau familie in Israel)", a transmis ambasada, adaugand ca punctele de trecere vamala spre si dinspre Iordania sunt inchise. Muzeul Judetean Arges a dechis ca incepand de astazi sa suspende activitatile cu publicul, expozitiile temporare, conferintele, inchirierile de Amfiteatru, vizita grupurilor la muzeu, Cetatea Poienari si Planetariu pe termen nedeterminat, pana cand autoritatile statului vor reveni cu noi precizari.- Dan Barna, liderul USR, transmite ca Guvernul trebuie sa prezinte, in cel mai scurt timp posibil, un plan de actiune pentru protejarea economiei si a locurilor de munca in contextul crizei provocate de coronavirus."Domenii ca transporturile, turismul, retailul, alimentatia publica, industria sunt cele care simt deja primele efecte. Vor urma, din pacate, si altele.Pentru a putea iesi din criza cu cat mai putine pagube e nevoie sa fim pregatiti cu masuri de sprijin pentru companii si angajatii lor", scrie seful USR pe Facebook, marti dimineata.De asemenea, el a anuntat ca s-a decis suspendarea activitatilor publice de precampanie desfasurare in strada.- Trupa rock Pearl Jam a anuntat amanarea turneului nord-american, care urma sa inceapa pe 18 martie, din cauza epidemiei de coronavirus. In acelasi timp, festivalurile Coachella si Stagecoach, programate pentru aprilie, este posibil sa fie mutate in octombrie, conform News.ro.- Guvernul japonez a aprobat marti un proiect de masuri pentru "stare de urgenta", care le permite autoritatilor sa ceara izolarea si sa rechizitioneze cladiri pentru a le folosi ca spitale, relateaza Agerpres.- Scolile si universitatile din regiunea Madrid vor fi inchise incepand de azi, timp de doua saptamani, ca masura de precautie, transmite News.ro. Potrivit presei locale, 1,2 milioane de elevi vor sta acasa.- Trei contacti directi ai femeii de 73 de ani din Buzau - fiul, prietena acestuia si fiul celei din urma - au fost izolati la domiciliu sub supraveghere Ministerului Afacerilor Interne (MAI)."In cazul celor trei contacti au fost prelevate probe in seara zilei de 9 martie si trimise catre Institutul 'Matei Bals' din Bucuresti. S-a decis izolarea acestora la domiciliu, sub supraveghere MAI, pana la sosirea rezultatelor", au anuntat reprezentantii Biroului de presa al Prefecturii Buzau, citati de Agerpres.- Incepand de azi, cursurile sunt suspendate la Colegiul Hasdeu din Buzau, dupa ce unul dintre elevi a intrat in contact cu femeia de 73 de ani diagnosticata luni seara cu coronavirus.- Orice persoana care va intra in Israel va trebui sa stea in carantina doua saptamani pentru a opri raspandirea noului coronavirus in tara, a anuntat premierul Benjamin Netanyahu.- Au fost confirmate 717 cazuri de infectare cu noul coronavirus in Statele Unite ale Americii, conform CNN.- Peste 4.000 de persoane au murit pana acum din cauza coronavirusului. La nivel global, au fost inregistrate 113.009 cazuri de infectare si 4.018 decese, informeaza CNN, citat de Mediafax.