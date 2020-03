"LIVE Cele mai proaspete informatii despre epidemia de coronavirus si masurile luate de autoritati"

Ziare.

com

Toate zborurile spre si din Italia au fost suspendate pana pe 23 martie. In Capitala, primaria a inchis toate teatrele si a cerut sa fie suspendate cursurile la scoli si gradinite, insa aceasta decizie va fi luata in aceasta dupa-amiaza la nivel de Comitet National pentru Situatii de Urgenta.- Deciziile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta privind impunerea unor restrictii de trafic dinspre si inspre statele afectate de infectia cu noul coronavirus au intra in vigoare, fiind sistate cursele aeriene catre si dinspre Italia.- Femeia diagnosticata ieri cu coronavirus din Bucuresti este contabila la OSIM, motiv pentru care se face dezinfectie in toata institutia. Surse din OSIM au declarat pentruca institutia are doua cladiri unite printr-o pasarela, cladirea veche si cladirea noua. Femeia lucreaza in cladirea veche, asa ca se vor testa toti angajatii din cladirea veche, inclusiv familiile lor.- Universitatea Ovidius din Constanta a decis suspendarea lucrarilor practice si a cursurilor care se desfasoara in spitalele din oras, pana la finalul lunii martie.- Documentele unei conferinte a American Hospital Association (AHA) din februarie, scurse in presa (si publicate de Business Insider si Daily Mail), dezvaluie ca spitalele americane se pregatesc pentru:- 96 de milioane de infectii cu coronavirus- 4,8 milioane spitalizari- 480.000 de decese in SUA.- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat luni ca, in prezent, in Romania, se afla in carantina institutionalizata 27 de persoane, iar alte 12.789 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala.- Fiul bucataresei de la Guvernul Romaniei este suspect de infectie cu noul coronavirus, a declarat, luni, primarul Capitalei, Gabriela Firea, care a spus ca femeia facea mancare pentru angajatii Guvernului si pentru demnitari.- Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu suspenda activitatile didactice si de practica in spitalele din orasul Sibiu pentru studentii Facultatii de Medicina, in perioada 9-31 martie.- Sosirea simultana a trenurilor la peroanele statiilor unde se inregistreaza un trafic mai mare de calatori va fi evitata in perioadele cu varf de trafic, iar pentru micsorarea timpilor de intoarcere a trenurilor la capetele de magistrale a fost introdus suplimentar personal de conducere a trenurilor, informeaza Metrorex.- O ancheta epidemiologica a fost deschisa la Palatul Victoria, fiind verificati posibilii contacti ai femeii de 42 de ani care a fost cel de-al 14-lea caz confirmat in Romania de identificare cu noul coronavirus.- Pacienta de 70 de ani din judetul Mures, confirmata cu noul coronavirus si internata la Spitalul de Boli Infectioase din Cluj-Napoca, prezinta o stare generala buna, fara febra, transmite Mediafax, care il citeaza pe prefectul de Cluj, Mircea Abrudean.- Evenimentele cu peste 1.000 de participanti au fost interzise in Franta, pentru a opri raspandirea coronavirusului, a anuntat ministrul Sanatatii, Olivier Veran.- Consiliul Elevilor cere Ministerului Educatiei sa suspende cursurile timp de doua saptamani, pentru a fi prevenite imbolnavirile cu noul coronavirus.- China a confirmat, luni, inca 40 de cazuri de coronavirus si 22 de morti, majoritatea in provincia Hubei. Bilantul epidemiei din China a ajuns astfel la 3.119 morti si 80.635 de cazuri de infectare.