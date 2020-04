LIVE Romania are 205 morti din cauza coronavirusului. Medicii de familie acuza guvernul de discriminare

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

LIVE TEXT

Alte doua persoane persoane au murit in Romania si avem 205 decese.

am ajuns la un bilant negru de 203 morti.

Ziare.

com

In schimb, am trimis in Italia medici si asistenti romani sa ajute in criza din Peninsula. Pe de alta parte, azi se pregateste o noua ordonanta militara.Cifrele pandemiei sunt infioratoare mai ales in SUA, unde a ucis aproape 2.000 de oameni in 24 de ore.In Europa, Franta a devenit a 4-a tara cu peste 10.000 de morti, dupa Italia, Spania si SUA, iar mai mult de jumatate din populatia globului este in izolare.O alta cifra care atrage atentia este miliardul de dolari promis de fondatorul Twitter ca donatie pentru combaterea virusului criminal.- Departamentul pentru Situatii de Urgenta prin Fundatia pentru SMURD achizitioneaza prima sectie de terapie intensiva mobila din Romania, in valoare de 264.930 de dolari, care va putea prelua pacientii in stare critica, urmare a infectiei cu coronavirus. DSU precizeaza ca aceasta sectie poate fi deplasata rapid oriunde in tara.- Medicii de familie vor si ei stimulentul lunar de 2.500 de lei, acordat personalului medical care lupta cu pandemia COVID-19. Acestia acuza guvernul de discriminare, precizand ca personalul medical din cabinetele de medicina familiei lupta si in Romania, ca si in alte tari europene, in egala masura cu pandemia.Cu toate acestea, spun ei, nu beneficiaza "de sprijinul si de masurile de protectie pe care Guvernul Romaniei le-a oferit deja si continua sa le ofere personalului medical si paramedical din spitalele si unitatile publice din sistemul medical romanesc".Centrul a fost activat pe 17 martie, la o zi dupa decretarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, si urmareste activitatea tuturor centrelor judetene aflate in coordonarea prefectilor si a inspectoratelor pentru situatii de urgenta.- Comitetul Pulitzer a anuntat ca a decis sa amane ceremonia de anuntare a castigatorilor din acest an ai acestor premii prestigioase, din cauza pandemiei de coronavirus.- Politia Romana explica, pe pagina de Facebook, caInsa, cei care vor face acest lucru trebuie sa aiba asupra lor buletinul si declaratia pe propria raspundere.- Marele Zid a fost vandalizat in prima zi de redeschidere, iar autoritatile chineze au dispus noi reguli si ii ameninta cu umilirea publica pe cei care nu le respecta. Sectiunea Badaling, cea mai populara a Zidului, a fost redeschisa pe 24 martie, dupa doua luni in care accesul nu a fost permis din cauza epidemiei de Covid-19. Ea se afla la 70 de kilometri de Beijing.- Producatorul de anvelope Michelin va incepe sa confectioneze masti de protectie inclusiv in fabricile pe care le are in Romania. Acestea vor fi livrate atat propriilor muncitori, atunci cand fabricile vor fi redeschise, cat si spitalelor.Este vorba despre un barbat din Alba si o femeie din Botosani.- Incepand de miercuri, parizienii nu mai pot face sport in aer liber intre orele 10.00 si 19.00. Decizia a fost luata de autoritatile locale, cu scopul de a diminua raspandirea Covid-19.- Bolnavii de COVID-19 din zone unde a fost inregistrat un nivel crescut al poluarii aerului inainte de izbucnirea pandemiei prezinta un risc mai mare de deces din cauza infectiei decat cei care traiesc in zone cu aer mai curat. Cel putin asa arata un studiu realizat la nivelul Statelor Unite de catre cercetatorii de la Universitatea Harvard., a anuntat miercuri dimineata Grupul de Comunicare Strategica.- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru se va afla azi in judetul Hunedoara. El va vizita Spitalul Judetean de Urgenta Deva si va avea discutii cu personalul medical. Tataru se va intalni si cu reprezentantii directiei de sanatate publica judetene si a autoritatilor locale administrative.- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca 6 decese, insa decesul nr 198 este al ambulantierului din Suceava despre care a informat ieri Ministerul Sanatatii. Asa caPrintre decesele anuntate azi se numara si o femeie de 38 de ani din Constanta. Decesele anuntate in aceasta dimineata sunt doi barbati si patru femei.- Muzicianul american folk John Prine a murit, la 73 de ani, dupa ce in ultimele saptamani a fost internat din cauza COVID-19.Cu 50 de ani de cariera, Prine a lansat cel mai recent "The Tree of Forgiveness" (2018). In luna ianuarie a primit un Grammy onorific, pentru intreaga activitate, si a fost nominalizat pentru includerea in Rock and Roll Hall of Fame.- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat stare de urgenta pentru combaterea raspandirii infectiilor cu coronavirus in centrele populate si a prezentat un pachet de stimulare pe care l-a descris ca unul dintre cele mai mari din lume pentru atenuarea impactului economic. Abe a anuntat stare de urgenta in Tokyo si alte sase prefecturi, care reunesc aproximativ 44% din populatia Japoniei, pentru o perioada de aproximativ o luna.- Numarul cazurilor din Africa a depasit 10.000, iar expertii sunt de parere ca acesta este mult mai mare. Peste 1.700 de cazuri au fost depistate in Africa de Sud, unde a fost dusa o campanie de testare. Autoritatile sanitare au spus ca majoritatea este reprezentata de personal medical.- Presedintele SUA Donald Trump l-a acuzat pe inspectorul general al Departamentului de Sanatate de crearea unui "dosar fals" privind deficientele cu care se confrunta spitalele americane care se afla in primele linii ale epidemiei de coronavirus.- Fondatorul Twitter Jack Dorsey a anuntat ca va dona un miliard de dolari pentru a ajuta la combaterea pandemiei COVID-19.- Numarul persoanelor care au decedat in ultimele 24 de ore pe teritoriul SUA in urma infectiei cu noul coronavirus a ajuns la 1.939 , potrivit datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins. Este cel mai ridicat bilant zilnic inregistrat la nivel global de la inceputul pandemiei.- Eforturile ministrilor de Finante ai UE de a ajunge la un acord privind un pachet de masuri fiscale menit sa contracareze consecintele pandemiei COVID-19 s-au prelungit in noaptea de marti spre miercuri.Dificultatile sunt generate de diferenta de viziune intre statele din nordul continentului si cele din sud, acestea din urma solicitand un efort financiar fara precedent cu pretul asumarii unei datorii comune (asa numitele coronabonduri).